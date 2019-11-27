Зникла наречена 5, 6 серія: дивитись онлайн кульмінацію серіалу

Український серіал "Зникла наречена" із Дашею Трегубовою наближається до фіналу. 27 листопада канал СТБ показав передостанні 5 і 6 серії детективу – дивіться свіжі епізоди онлайн та читайте їх сюжет.

Детективна мелодрама "Зникла наречена" розповідає історію красивої та успішної Анни Твардовської, яка у свої 40 років виходить заміж. На додачу, головна героїня – вагітна. Жінка впевнена, що рідні та друзі щиро радіють її щастю, але дуже скоро наречена розуміє, що це не так...

До теми: Попередні 3 і 4 серія драми "Зникла наречена"

27 листопада на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що сталось у них!

5 СЕРІЯ ДРАМИ ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА. СЮЖЕТ

Женю мучить совість. Він ніяк не думав, що Анна помре під час пологів, адже ж він же добре підготувався! Чоловік зробив все так, як йому веліла кохана "Світлана". Він прийняв пологи, перерізав пуповину, але Анна все одно не вижила. Чоловік звинувачує себе в смерті жінки, а ось Світлана-Іра зовсім не переймається з цього приводу.

Та Анні Твардовській вдалось вижити після того, як її поховали живцем! Жінці пощастило: Женя викопав неглибоку могилу, тому вона змогла вибратися з-під землі. Проте Аня відразу усвідомила, що з нею немає дитини...

Дивитись онлайн 5 серію серіалу "Зникла наречена" від 27-11-2019

Анна Твардовська

Незважаючи на жахливий стан, Твардовська пам'ятала те, що трапилося. На неї натрапили двоє молодих контрабандистів, які прийняли забруднену землею жінку за зомбі. На щастя, місцева травниця Катерина зрозуміла, що молодь меле дурниці. Вона дала притулок Анні і спробувала її виходити.

А от Іра готова на все. Вона забрала дитину, щоб вимагати за неї викуп. Ірина зрозуміла, що тепер Женя заважає її планам. Значить, від нього потрібно позбутися..

6 СЕРІЯ ДРАМИ ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Несподівано для всіх Діма зробив пропозицію Ірині. Він вирішив, що поява жінки з дитиною - це доля. Тест ДНК показав, що маленький Вітя дійсно його син. Зраділий чоловік забув про загиблу наречену і готується будувати нове щасливе життя. Тільки Юля ставиться до появи нової "мами" насторожено. Їй і минула наречена батька не подобалася, а тут з'являється ще одна, та ще й з дитиною... Термінове весілля викличе здивування у всіх.

Ліза і раніше не вважає маму померлою. Вона продовжує своє розслідування, незважаючи на те, що Анну офіційно визнали загиблою. Ліза також сумнівається в тому, що слідчий, який займався справою мами, міг померти випадково. Вона впевнена: розгадка криється в таємничої "Світі".

Дивитися онлайн 6 серію Зниклої нареченої від 27-11-2019

Іра та Діма

А от Варвара Твардовська з нетерпінням чекає моменту, коли компанія належатиме їй одноосібно. Оскільки Анна не залишила заповіту, акції повинні перейти її прямим спадкоємцям – чоловікові і доньці. Варвара впевнена, що обидва передадуть управління активами їй. Але не так сталося, як гадалося..

Юрист Анни привіз заповіт жінки, який нібито був у її банківському сейфі. На подив родичів Твардовської, частина акцій дісталася... її міфічній сестрі Марині! Анна цілих 20 років шукала загублену близнючку. Поява ще однієї спадкоємиці ніяк не входила в плани Варвари.

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