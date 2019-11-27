На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зникла наречена 5, 6 серія: дивитись онлайн кульмінацію серіалу
-
- 10
Український серіал "Зникла наречена" із Дашею Трегубовою наближається до фіналу. 27 листопада канал СТБ показав передостанні 5 і 6 серії детективу – дивіться свіжі епізоди онлайн та читайте їх сюжет.
Детективна мелодрама "Зникла наречена" розповідає історію красивої та успішної Анни Твардовської, яка у свої 40 років виходить заміж. На додачу, головна героїня – вагітна. Жінка впевнена, що рідні та друзі щиро радіють її щастю, але дуже скоро наречена розуміє, що це не так...
До теми: Попередні 3 і 4 серія драми "Зникла наречена"
27 листопада на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що сталось у них!
5 СЕРІЯ ДРАМИ ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА. СЮЖЕТ
Женю мучить совість. Він ніяк не думав, що Анна помре під час пологів, адже ж він же добре підготувався! Чоловік зробив все так, як йому веліла кохана "Світлана". Він прийняв пологи, перерізав пуповину, але Анна все одно не вижила. Чоловік звинувачує себе в смерті жінки, а ось Світлана-Іра зовсім не переймається з цього приводу.
Та Анні Твардовській вдалось вижити після того, як її поховали живцем! Жінці пощастило: Женя викопав неглибоку могилу, тому вона змогла вибратися з-під землі. Проте Аня відразу усвідомила, що з нею немає дитини...
Дивитись онлайн 5 серію серіалу "Зникла наречена" від 27-11-2019
Незважаючи на жахливий стан, Твардовська пам'ятала те, що трапилося. На неї натрапили двоє молодих контрабандистів, які прийняли забруднену землею жінку за зомбі. На щастя, місцева травниця Катерина зрозуміла, що молодь меле дурниці. Вона дала притулок Анні і спробувала її виходити.
А от Іра готова на все. Вона забрала дитину, щоб вимагати за неї викуп. Ірина зрозуміла, що тепер Женя заважає її планам. Значить, від нього потрібно позбутися..
6 СЕРІЯ ДРАМИ ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА. ОПИС СЮЖЕТУ
Несподівано для всіх Діма зробив пропозицію Ірині. Він вирішив, що поява жінки з дитиною - це доля. Тест ДНК показав, що маленький Вітя дійсно його син. Зраділий чоловік забув про загиблу наречену і готується будувати нове щасливе життя. Тільки Юля ставиться до появи нової "мами" насторожено. Їй і минула наречена батька не подобалася, а тут з'являється ще одна, та ще й з дитиною... Термінове весілля викличе здивування у всіх.
Ліза і раніше не вважає маму померлою. Вона продовжує своє розслідування, незважаючи на те, що Анну офіційно визнали загиблою. Ліза також сумнівається в тому, що слідчий, який займався справою мами, міг померти випадково. Вона впевнена: розгадка криється в таємничої "Світі".
Дивитися онлайн 6 серію Зниклої нареченої від 27-11-2019
А от Варвара Твардовська з нетерпінням чекає моменту, коли компанія належатиме їй одноосібно. Оскільки Анна не залишила заповіту, акції повинні перейти її прямим спадкоємцям – чоловікові і доньці. Варвара впевнена, що обидва передадуть управління активами їй. Але не так сталося, як гадалося..
Юрист Анни привіз заповіт жінки, який нібито був у її банківському сейфі. На подив родичів Твардовської, частина акцій дісталася... її міфічній сестрі Марині! Анна цілих 20 років шукала загублену близнючку. Поява ще однієї спадкоємиці ніяк не входила в плани Варвари.
Читайте також: Чи буде продовження популярного серіалу Перші ластівки 2
-
21:12Кінг би плакав: мережу лихоманить від індійської версії Воно
-
21:0028 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Зникла наречена 5, 6 серія: дивитись онлайн кульмінацію серіалу
-
20:31Блогер розібрав Samsung Galaxy A80: чим вражає смартфон з поворотною камерою
-
20:13Український армійський позашляховик Новатор отримав цивільну версію
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:45Візьміть на озброєння ці 5 дієвих способів швидко заснути
-
19:22Чорнобиль: одна з головних героїнь серіалу розкритикувала HBO
-
18:52Названо продукти, якими не варто снідати
-
18:23Аналітики назвали головних претендентів на Оскар 2020
-
18:00Гороскоп на 28 листопада 2019: кому у цей день казково пощастить
-
17:50Цей француз у свої 98 років продовжує займатися лікарською справою
-
17:37Як пережити Чорну п'ятницю без шкоди для здоров'я та гаманця: поради Супрун
-
17:13Ford Mustang Mach-e уже неможливо купити, і ось чому
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:55Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає!
-
16:34У мережі показали нові фото Redmi K30, а також усі технічні характеристики
-
16:14Цей напій найкраще бореться з похміллям
-
15:49Хайді Клум розбурхала шанувальників голим фото (18+)
-
15:33Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
-
15:17Унікальний тягач продали за шалену суму
-
14:52Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією
-
14:20Названо найкращі панорамні фото 2019 року
-
13:45Біля Києва позеленіло озеро: вражаючі фото
-
13:13Названо найкращі авіакомпанії світу у 2020 році
-
19:45Візьміть на озброєння ці 5 дієвих способів швидко заснути
-
17:37Як пережити Чорну п'ятницю без шкоди для здоров'я та гаманця: поради Супрун
-
14:52Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією
-
12:15Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році
-
10:00До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
-
07:32Корисні осінні ідеї для вашого столу
-
00:45Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів і огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
- 26 листопада
-
21:30Манчестер Сіті – Шахтар онлайн ▶ дивитись трансляцію матчу ЛЧ
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
-
16:31Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди
-
13:14Які штрафи загрожують українським водіям за "лисі" шини: детальне пояснення
-
12:11Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти
-
10:20Названі претенденти на звання найкращого авто Європи 2020
-
07:15Ваші смакові вподобання розкажуть, наскільки ви вправний коханець
- 25 листопада
-
20:00Чорна п'ятниця 2019: поради, як купити на розпродажі речі зі знижками
-
18:25ТОП 6 фільмів про школу, які варто переглянути
-
17:14Що означають емблеми автомобілів: цікаві факти, які вас здивують
-
15:45Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти
-
13:32Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100
-
12:13Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
11:30alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
09:23Стало відомо, коли з'являться електронні водійські права
-
07:17Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі
-
00:10Танці з зірками 2019: хто переміг у суперфіналі шоу
- 24 листопада
-
21:23Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою