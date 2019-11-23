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Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу
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Український молодіжний трилер "Перші ластівки" завершився. 22 листопада 2019 показали фінальні серії захопливої стрічки, тож глядачів цікавить продовження телеісторії. Дізнайтеся, чи буде 2 сезон серіалу!
1 сезон трилера "Перші ластівки" завершився на тривожній ноті. Здавалося б, усе вже відомо: Друг розсекречений, причина загибелі всіх підлітків з'ясована... Однак на останніх секундах фінальної 8 серії герої серіалу отримують нове повідомлення із відеозаписом падіння того, кого вони вважали Другом. Схоже, він був не найбільшим злом і попереду "ластівок" чекають нові випробування.
Це цікаво: Дивитись онлайн завершальні 7 і 8 серії "Перших ластівок"
Чим закінчився 1 сезон серіалу "Перші ластівки"
Для учнів 11-Б настає найочікуваніший момент усього шкільного життя – випускний. Підлітки перестали згадувати страхіття й смерть, з яких почалося 1 вересня. Тепер усі їхні клопоти навколо вечірніх суконь, святкових костюмів й урочистого концерту…
Не до веселощів тільки "ластівкам". Сестричка Ніка потрапила до лікарні з отруєнням газом. Лєра Фаркаш досі бореться з наслідками ДТП. А серце Каті розбите розривом стосунків із Максимом. Хлопець безслідно зник, та, як виявилось, не із власної волі.
На випускному вечорі Денис оголошує про смерть Макса. Однокласники шоковані звісткою, а трійка друзів у розпачі мчить до свого звичного прихистку - кабінету хімії, аби хоч трішки заспокоїтись. Катя розбита горем, але її чекає ще одне випробування.
Брат Щасливої, який працює лаборантом, випускає отруйний газ та виводить підлітків на дах будівлі. Виявляється, саме Антон - той загадковий Друг, і він насправді не глухонімий, а може говорити. Хлопець має намір покінчити з усіма, але його зупиняє слідча Ольга Макарова. Антон намагається втекти, але спотикається та падає вниз... Федя, Нік та Катя врятовані.
На перший погляд, саме це і є розв'язкою серіалу, проте на похороні Макса школярі отримують нове повідомлення. З'ясовується, що Антон діяв не сам і в нього був свій Друг, який керував ним. Саме він відправив "ластівкам" відеозапис падіння Антона з даху, підписавши ролик словами "Хто наступний?". Катя, Нік, Федя та Лєра шоковані! Саме на цій інтригуючій ноті серіал і завершився.
Коли буде продовження Перших ластівок 2 сезон
Судячи із кінцівки 1 сезону, історія "ластівок" отримає продовження. Отож, 2 сезон молодіжного трилера буде. Найімовірніше, нові серії вийдуть восени 2020 року. Є також імовірність, що "Перші ластівки" завершаться повнометражним фільмом. "Новий канал" ще не оголосив своє остаточне рішення, та як тільки воно стане відомим - ми одразу повідомимо вам.
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