Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу

Український молодіжний трилер "Перші ластівки" завершився. 22 листопада 2019 показали фінальні серії захопливої стрічки, тож глядачів цікавить продовження телеісторії. Дізнайтеся, чи буде 2 сезон серіалу!

1 сезон трилера "Перші ластівки" завершився на тривожній ноті. Здавалося б, усе вже відомо: Друг розсекречений, причина загибелі всіх підлітків з'ясована... Однак на останніх секундах фінальної 8 серії герої серіалу отримують нове повідомлення із відеозаписом падіння того, кого вони вважали Другом. Схоже, він був не найбільшим злом і попереду "ластівок" чекають нові випробування.

Це цікаво: Дивитись онлайн завершальні 7 і 8 серії "Перших ластівок"

Чим закінчився 1 сезон серіалу "Перші ластівки"

Для учнів 11-Б настає найочікуваніший момент усього шкільного життя – випускний. Підлітки перестали згадувати страхіття й смерть, з яких почалося 1 вересня. Тепер усі їхні клопоти навколо вечірніх суконь, святкових костюмів й урочистого концерту…

Федя готується до випускного

Не до веселощів тільки "ластівкам". Сестричка Ніка потрапила до лікарні з отруєнням газом. Лєра Фаркаш досі бореться з наслідками ДТП. А серце Каті розбите розривом стосунків із Максимом. Хлопець безслідно зник, та, як виявилось, не із власної волі.

Випускний у школі

На випускному вечорі Денис оголошує про смерть Макса. Однокласники шоковані звісткою, а трійка друзів у розпачі мчить до свого звичного прихистку - кабінету хімії, аби хоч трішки заспокоїтись. Катя розбита горем, але її чекає ще одне випробування.

Катя була закохана в Макса

Брат Щасливої, який працює лаборантом, випускає отруйний газ та виводить підлітків на дах будівлі. Виявляється, саме Антон - той загадковий Друг, і він насправді не глухонімий, а може говорити. Хлопець має намір покінчити з усіма, але його зупиняє слідча Ольга Макарова. Антон намагається втекти, але спотикається та падає вниз... Федя, Нік та Катя врятовані.

На перший погляд, саме це і є розв'язкою серіалу, проте на похороні Макса школярі отримують нове повідомлення. З'ясовується, що Антон діяв не сам і в нього був свій Друг, який керував ним. Саме він відправив "ластівкам" відеозапис падіння Антона з даху, підписавши ролик словами "Хто наступний?". Катя, Нік, Федя та Лєра шоковані! Саме на цій інтригуючій ноті серіал і завершився.

Коли буде продовження Перших ластівок 2 сезон

Судячи із кінцівки 1 сезону, історія "ластівок" отримає продовження. Отож, 2 сезон молодіжного трилера буде. Найімовірніше, нові серії вийдуть восени 2020 року. Є також імовірність, що "Перші ластівки" завершаться повнометражним фільмом. "Новий канал" ще не оголосив своє остаточне рішення, та як тільки воно стане відомим - ми одразу повідомимо вам.

Справжній ДРУГ досі живий

Слухайте також: Музика й саундтреки серіалу Перші ластівки