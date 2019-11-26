Зникла наречена 3, 4 серія: дивитись онлайн захопливий детектив

Новий серіал "Зникла наречена" із Дашею Трегубовою підкорив українських глядачів. 26 листопада на каналі СТБ вийшли 3 і 4 серія мелодрами – дивіться їх онлайн та читайте опис сюжету.

"Зникла наречена" – це детективна мелодрама, яка показує історію красивої та успішної 40-річної жінки, яка виходить заміж. На додачу, головна героїня серіалу Анна Твардовська – вагітна. Жінка переконана, що близькі раді за неї і поділяють її щастя. Але дуже скоро наречена розуміє, що це не так...

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26 листопада на телеканалі СТБ вийшли нові серії драми, і ось що трапилось у них!

3 СЕРІЯ ДРАМИ ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА. СЮЖЕТ

У новій серії ми дізнаємось історію Ірини Ковальчук, яка й викрала наречену Аню. З'ясувалось, що після школи вона навчалася в медичному училищі, яке закінчила з відзнакою. Дівчина мріяла стати великим лікарем і вилікувати свого тата, тож після медучилища влаштувалась на роботу медсестрою.

Дивитись онлайн 3 серію серіалу "Зникла наречена" від 26-11-2019

Іра переодягнулась у білявку

Одного разу в лікарню потрапив Дмитро Бєлов – тоді ще молодий художник, який мріяв стати архітектором. Діма був її пацієнтом, якому вона врятувала життя. І поки Ірина доглядала за хворим, між ними спалахнула іскра, але кохання з першого погляду закінчилося для Іри страшною трагедією.

Тим часом Женя заспокоює Анну, що їй нічого не загрожує, адже Свєті потрібні лише гроші. Коли Аня народить, вони вимагатимуть у родичів викуп за них двох. Пологи прийматиме Свєта. Вона медичний працівник, тому легко впорається із цим завданням.

Аня готується до пологів

4 СЕРІЯ ДРАМИ ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА. ОПИС СЮЖЕТУ

Слідство офіційно припинило пошуки Анни, а слідчого, який вів справу Твардовської, усунули з посади. Лізу таке рішення не задовольняє, тому вона налаштована самостійно докопатися до істини та знайти викрадача своєї мами.

Дивитися онлайн 4 серію Зниклої нареченої від 26-11-2019

А от Варвара Тимофіївна почувається повноцінним директором будівельного холдингу. Вона подала позов до суду, щоб її колишню невістку визнали мертвою. Свекруха впевнена, що зовсім скоро управління будівельним холдингом перейде в її руки. На відміну від Анни, жінку не цікавлять бідняки, тому замість соціального житла вона збирається побудувати торговий центр.

Анна добре почувається і повноцінно харчується, але раптово у неї починаються передчасні пологи. Свєта не встигає вчасно приїхати, тому Женя самостійно контролює процес і перерізає пуповину. Дитина народжується здоровою, але Анна на грані життя і смерті!

Головні герої серіалу

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