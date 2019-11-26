Зникла наречена 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал

На каналі СТБ стартував новий серіал "Зникла наречена" із Дашею Трегубовою в головній ролі. 25 листопада вийшли дебютні 1 і 2 стрічки – дивіться їх онлайн та читайте сюжет.

Серіал "Зникла наречена" показує історію розумної, красивої та успішної 40-річної жінки, яка збирається заміж за заможного чоловіка. Головна героїня детективної мелодрами Анна Твардовська впевнена, що близькі люди раді за неї і поділяють її щастя. Але дуже скоро наречена розуміє, що це не так...

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25 листопада на телеканалі СТБ вийшли перші дві серії драми, і ось що сталось у них!

1 СЕРІЯ ДРАМИ ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА. СЮЖЕТ

Анна Твардовська готується до важливої події – весілля з головним архітектором міста. Жінка протягом 10 років керує великим будівельним холдингом, але у свої 40 років вона наважилася на народження дитини.

Майбутнє подружжя уже має доньок від першого шлюбу. Ліза дуже радіє за маму та бажає, щоб у її новій сім'ї панувало щастя та взаєморозуміння. А Юля, навпаки, не готова бачити поруч із татом чужу жінку. Дівчина хвилюється, що стане зайвою і непотрібною, як тільки у Дмитра народиться маленька дитина. Її ревнощі змогла заспокоїти Ірина – подруга та помічниця головної героїні. Жінка запевнила Юлію, що вона назавжди залишиться найулюбленішою дівчинкою для тата.

Дивитись онлайн 1 серію серіалу "Зникла наречена" від 26-11-2019

Варвара Тимофіївна Твардовська вважає свою невістку авантюристкою. Вона ніколи не розуміла її вчинків: то Анна витрачає величезні гроші на пошуки сестри, то займається безперспективною благодійністю, то збирається народжувати після сорока. Також свекруха хвилюється, що новий чоловік буде втручатися у сімейний бізнес Твардовських. Зрештою, Варвара Тимофіївна наполягає, щоб Анна і Дмитро уклали шлюбний контракт, за яким у разі розлучення чоловік не зможе претендувати на бізнес.

Колишня дружина Дмитра не може залишити його у спокої. Світлана постійно телефонує чоловіку і просить скасувати весілля з Анною. Також жінка запевняє, що зрозуміла свої помилки, дуже змінилася і хоче почати все спочатку. Аби завадити сімейній ідилії колишнього, Свєта пробралася на його весілля. Там жінка влаштувала емоційну промову і пригрозила Анні.

Після першої шлюбної ночі Анна не з'явилася на сніданок. Це дуже насторожило рідних. Ліза та Дмитро відразу викликали поліцію і кинулися на її пошуки. Невдовзі поліцейські знайшли біля болота телефон Анни та її кросівок...

2 СЕРІЯ ДРАМИ зникла наречена. ОПИС СЮЖЕТУ

Пошуки Анни Твардовської тривають. У всіх новинах повідомляють про загадкове зникнення директора будівельного холдингу. Найбільше схвильована Варвара Тимофіївна. Колишня свекруха не може пробачити Анні, що вона не залишила заповіту та не підписала шлюбний контракт із Дмитром. Відтак, Варвара бере керівництво холдингом Твардовських у свої руки.

Тим часом з болота дістали тіло жінки. Воно було дуже спотворене, оскільки пролежало на дні понад тиждень. Проте експертизі вдалося встановити особу потерпілої: нею виявилася Світлана – колишня дружина Дмитра. На тілі жертви було знайдено поясок Анни.

Дивитися онлайн 2 серію Кріпосної від 25-11-2019

У соціальній мережі на сторінці Анни з'являється прощальний лист від її імені. У ньому жінка зізнається, що саме вона вбила Світлану Бєлову. Анна просить вибачення у рідних за свій вчинок. З таким гріхом на душі жити неможливо, тому вона вирішила накласти на себе руки…

Колишнього партнера Анни по бізнесу випустили з в'язниці. Чоловік дав офіційні свідчення, що саме Анна Твардовська змушувала його діяти незаконно. Після перегляду справи чоловіка виправдали, і Варвара Тимофіївна запропонувала йому повернутися в холдинг, а також зробила своєю правою рукою. Але жінка може про це сильно пошкодувати.

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