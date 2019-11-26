СидорЕнки-СидОренки 33, 34 серія: дивитись онлайн смішний серіал

Комедійний серіал "СидорЕнки-СидОренки" про життя двох різних сімей з майже спільними дітьми на фінішній прямій. Дивіться онлайн, які пригоди стались із головними героями у 33 і 34 серії!

"СидорЕнки-СидОренки" – адаптація серіалу "ІвАнови-ІвановИ", яка показує життя двох родин різного соціального статусу. Попри всі відмінності, їх об'єднують спільні перипетії минулого. З'ясувалось, що 16 років тому їхніх дітей переплутали у пологовому будинку.

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Після шокуючої новини дві сім'ї, окрім синів, були змушені ділити ще й дім, адже хата незаможних СидорЕнків згоріла внаслідок пожежі. Відтак, голова родини Петро, його дружина Леся та їхній син Рома перебрались до розкішного маєтку СидОренків.

Діти СидорЕнків-СидОренків

І хоча бізнесмен Олександр, його дружина Оля та їхній розбалуваний син Вови вели геть інший спосіб життя, їм довелось змінити усталені правила заради новоспечених родичів. Коли в домі СидОренків все нібито налагодилось, справи обох родин знову пішли шкереберть. Саша втратив всі кошти та навіть житло, тож СидорЕнкам-СидОренкам довелось переїхати в орендований будинок, а ексбізнесмену взагалі переселитись у трейлер.

У житті Вови та Роми теж все змінилось, адже вони закохались в одну дівчину. Дізнайтеся, що ж сталось у свіжих епізодах!

Дивитись онлайн 33 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 26-11-2019:

Дивитись онлайн 34 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 26-11-2019:

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