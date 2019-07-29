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Знаки Зодіаку, які не можуть визнати, що закохалися

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Скорпіон заперечує свою закоханість через схильність до самоаналізу - фото 1
Скорпіон заперечує свою закоханість через схильність до самоаналізу / riodejaneiro

Кохання – чудове почуття. Закохуючись, ми починаємо змінюватися на краще, а наше серце переповнюється позитивними емоціями. Однак, далеко не всі знаки Зодіаку можуть зізнатися собі: так, я закохався!

Телець

Тельці, як правило, дуже закриті, коли справа стосується їх емоцій. Коли Телець закохується, це впливає на його настрій, його фізичне самопочуття і думки. Телець починає турбуватися про людину, його починає цікавити, чим ця людина займається майже весь час. Оскільки більшість думок Тельця зайняті конкретною людиною, вони, самі того не усвідомлюючи, починають робити речі, які подобаються тому, у кого вони закохані.

Скорпіон

Скорпіон заперечує свою закоханість через схильність до самоаналізу. Вони знають: якщо закохуються, то закохуються дуже сильно, і це їх лякає, тому вони прикидаються, що ця прихильність не так важлива для них. Тим часом, Скорпіон буде зберігати кожне повідомлення, кожен твіт і весь час стежити за Інстаграмом того, до кого відчуває кохання.

Love story - фото 344376
Love story

Це цікаво: Жінки цих знаків Зодіаку найвідданіші у стосунках

Овен

Овен буде наполегливо заперечувати свою закоханість. Їм і так весело з собою, і вони не люблять зациклюватися на комусь ще. Але вони пристрасні люди, і коли закохуються, будуть боротися з цим почуттям будь-якими способами, але зазвичай їм це не допомагає, і їх любов тільки зростає. Овен може лиш брехати собі, що його не приваблює і не цікавить ніхто, крім нього самого.

Терези

Ці люди намагаються добре ставитися до людей, і це посилюється, коли Терези закохуються. Вони будуть сміятися над жартами людини, навіть якщо вони будуть не смішні, їм здасться цікавим і повчальним все, що говорить ця людина і вони будуть розповідати про цю людину всім, хто буде їх слухати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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