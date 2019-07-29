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Жінки цих знаків Зодіаку найвідданіші у стосунках

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Найвідданіші знаки Зодіаку - фото 1
Найвідданіші знаки Зодіаку

Представниці деяких знаків Зодіаку відзначаються своєю палкою та відданою натурою, адже готові бути вірними друзями та підтримкою для своєї другої половинки у будь-який час. А ви серед них?

Телець

Жінки цього знаку вражають своєю вірністю супутнику життя. Вони здатні прямувати поряд навіть у найскладніших ситуаціях та мотивувати свою другу половинку. До того ж, вони готові розділяти і смуток, і радість, не забуваючи про кохання. Тому частенько добротою та увагою таких жінок можуть користуватись далеко не "принци".

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Діва

Жінки-Діви на перший погляд видаються надто практичним та доволі суворими і беземоційними, однак кохання запалює у них вогник та потужну вірність. Їм нелегко попрощатись з почуттями, які справді можна назвати ледь не вічними. Саме у парі Діви стають ключовою опорою та максимально розкривають свій потенціал.

Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять - фото 344278
Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять

Рак

Представниці цього знаку Зодіаку доволі спокійні та стримані у стосунках, часто підкоряються бажанням партнерам, відмовляючись від домінування. Однак їхня чутливість та емоційність має й інший бік: у будь-якій ситуації їхня сила волі допоможе розв'язати всі проблеми. Родина для них на першому місці.

Овен

У коханні ці жінки віддані максимально, адже намагаються робити все для своєї половинки та турбуватись про найменші дрібниці. Такі люди вміють не тільки отримувати у стосунках, ай віддавати. До того ж, вони завжди відстоюватимуть правоту та вагомість обранця, хоча й потаємно хочуть володіти людиною сповна.

Жінки цих знаків Зодіаку завжди віддані партерам - фото 344279
Жінки цих знаків Зодіаку завжди віддані партерам

Козеріг

Козероги не уявляють свого життя без кохання, тому обранець одразу ж стає ключовою персоною. Ці жінки готові підтримати у будь-яких ситуаціях, хоча й інколи вмикають холод та віддаленість, але завжди залишаються відданими та надійними для близьких.

Такі жінки завжди підтримають чоловіка - фото 344280
Такі жінки завжди підтримають чоловіка

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Джерело: newsyou
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