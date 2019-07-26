Що люблять в сексі знаки Зодіаку

Перфекціонізм Діви не дає їй розкритися в ліжку повністю / Fresh In Love

Виявляється, сексуальний темперамент залежить від того, під яким знаком Зодіаку ми народилися. Дізнайтеся, як саме люблять займатися коханням представники різних зодіакальних знаків.

Овен. Впевнений в собі Овен не боїться експериментів, чекає повної віддачі від партнера і шукає гострих відчуттів. Мають слабкість до інтимних іграшок і рольових ігор.

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Телець. Чуттєві Тельці небайдужі до попередніх пестощів. За довгі поцілунки і дотики вони подарують вам справжню насолоду. Масаж зачарує будь-якого Тельця.

Близнюки. Еротичні бесіди, обговорення своїх фантазій: в цьому всі Близнюки.

Рак. Консервативний знак, від якого складно чекати чогось незвичайного. Але варто створити романтичну обстановку, і навіть в місіонерській позі він доставить вам величезне задоволення.

Лев. Покажуть все, на що здатні в ліжку, якщо відчувають себе впевненими і бажаними.

Діва. Перфекціонізм Діви не дає їй розкритися в ліжку повністю. Вплив на ерогенні зони найкращий помічник у інтимі з Дівами.

Терези. Романтичні Терези не поспішають занурюватися в пучину пристрасті. Красива білизна, парфуми, свічки і полуниця змусять їх випробувати величезну насолоду.

Скорпіон. Сміливість і максималізм спонукають Скорпіонів на найбожевільніші експерименти, найгарячіші пози. Особливо небайдужі до орального сексу.

Стрілець. Спонтанність і авантюризм завжди привертають Стрільців у сексі. Варто лише сказати, що його чекає, подражнити уяву.

Козеріг. Вимогливим Козерогам складно розкриватися в ліжку. Допомагають довгі залицяння і попередні ласки. Ніжність і чіткі правила в сексі вам в допомогу.

Водолій. Любов до свободи стирає будь-які заборони в сексі для цього знака. Порнофільми, іграшки, рольові ігри, експерименти, Водолії намагаються зробити все і відразу.

Риби. Якщо це близька людина, то Риби підуть на будь-які вчинки, щоб зробити приємно партнеру. З будь-якою іншою людиною у Риб не вийде взагалі нічого.

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