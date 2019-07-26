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Що люблять в сексі знаки Зодіаку
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Виявляється, сексуальний темперамент залежить від того, під яким знаком Зодіаку ми народилися. Дізнайтеся, як саме люблять займатися коханням представники різних зодіакальних знаків.
Овен. Впевнений в собі Овен не боїться експериментів, чекає повної віддачі від партнера і шукає гострих відчуттів. Мають слабкість до інтимних іграшок і рольових ігор.
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Телець. Чуттєві Тельці небайдужі до попередніх пестощів. За довгі поцілунки і дотики вони подарують вам справжню насолоду. Масаж зачарує будь-якого Тельця.
Близнюки. Еротичні бесіди, обговорення своїх фантазій: в цьому всі Близнюки.
Рак. Консервативний знак, від якого складно чекати чогось незвичайного. Але варто створити романтичну обстановку, і навіть в місіонерській позі він доставить вам величезне задоволення.
Лев. Покажуть все, на що здатні в ліжку, якщо відчувають себе впевненими і бажаними.
Діва. Перфекціонізм Діви не дає їй розкритися в ліжку повністю. Вплив на ерогенні зони найкращий помічник у інтимі з Дівами.
Терези. Романтичні Терези не поспішають занурюватися в пучину пристрасті. Красива білизна, парфуми, свічки і полуниця змусять їх випробувати величезну насолоду.
Скорпіон. Сміливість і максималізм спонукають Скорпіонів на найбожевільніші експерименти, найгарячіші пози. Особливо небайдужі до орального сексу.
Стрілець. Спонтанність і авантюризм завжди привертають Стрільців у сексі. Варто лише сказати, що його чекає, подражнити уяву.
Козеріг. Вимогливим Козерогам складно розкриватися в ліжку. Допомагають довгі залицяння і попередні ласки. Ніжність і чіткі правила в сексі вам в допомогу.
Водолій. Любов до свободи стирає будь-які заборони в сексі для цього знака. Порнофільми, іграшки, рольові ігри, експерименти, Водолії намагаються зробити все і відразу.
Риби. Якщо це близька людина, то Риби підуть на будь-які вчинки, щоб зробити приємно партнеру. З будь-якою іншою людиною у Риб не вийде взагалі нічого.
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