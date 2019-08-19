На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Знаки зодіаку, які мають схильність до багатства
-
- 18
Як стверджують астрологи, деякі люди вже народжуються схильними до набуття багатства. Вони люблять розкіш, дорогі гаджети, вишукані страви і не можуть міцно спати, коли їх рахунок порожній.
Лев. Вони люблять гроші і роблять все, щоб їх отримати. У роботі і бізнесі вони дивляться тільки на свої переваги. Кошти інвестують в себе і своє оточення. Вони цінують багатство, особливо коли можуть утерти комусь носа з його допомогою.
І ще: Чотири знаки Зодіаку, яким нудно у стосунках
Козеріг. Цей знак – доволі оптимістичний, але тільки якщо у нього є повний чемодан грошей в розпорядженні. Він відчуває себе краще, коли може перераховувати гроші. Козеріг витрачає все на одяг, екзотичні поїздки і найдорожчу косметику. Коли рахунок починає поступово танути, то для поліпшення настрою він може почати витрачати ще більше, ніж заощаджувати.
Терези. Не багатіють для того, щоб справити враження на інших. Гроші дають Терезам насамперед душевний спокій. Коли їх не вистачає – вони сплять мирно і цілком можуть себе реалізувати. Але найкраще їм вдається відпочивати у походах по магазинах, коли не потрібно турбуватися про ціни. Терези – це люди-шопоголіки.
Читайте також: Ці знаки Зодіаку найкраще вміють маніпулювати людьми
-
20:23Зірка Одного разу в Голлівуді забула надіти білизну під відверту сукню
-
20:13Samsung Galaxy Note10 + слабший за торішній iPhone XS Max: результати тестів
-
19:55Forbes порадив туристам їхати до цього українського міста замість Парижа
-
19:43Ці кімнатні рослини можуть провокувати головний біль
-
19:22Знаки зодіаку, які мають схильність до багатства
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:13Facebook відкриє мережу кафе: до чого тут особисті дані користувачів
-
18:50Пристрасний поцілунок MARUV з танцівницею (18+)
-
18:43Що таке мікрозради, і чому вони такі популярні зараз
-
18:20Швидкий сімейний бутерброд з лаваша на сніданок
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
18:00Гороскоп на 20 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Медики розповіли про корисні властивості звичайної капусти
-
17:43557 днів польоту: Tesla Roadster облетів навколо Сонця
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Зірка української легкої атлетики вразила відвертими фото
-
17:15Експерти назвали шість ознак ігроманії
-
17:07Плей офф The International 2019: розклад, коли і де дивитись ігри NAVI
-
16:53Учені виявили зв'язок між використанням емодзі й активним статевим життям
-
16:35Аlyona alyona "проколола" собі чоло виделкою (фотофакт)
-
16:21Huawei Mate X вийде з новим процесором і поліпшеною камерою
-
15:53Форс-мажори: у новому сезоні тонко згадали про Меган Маркл (відео)
-
15:45У Борисполі баскетболісти провчили автохама: відео
-
15:30Ukrainian Song Project зібрав 20 тисяч людей на Арені Львів: як пройшло музичне свято
-
15:18Що чоловікам варто їсти для покращення роботи мозку
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
- 18 серпня
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації
-
17:20Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:24Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
-
20:45Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені
-
17:45Круті серіали, зняті на реальних подіях
-
14:20Гарячі хіти серпня: нова популярна музика тижня
-
12:20Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)
-
10:50Згадуючи Добряка: цитати Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя
-
07:15Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно