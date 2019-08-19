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Знаки зодіаку, які мають схильність до багатства

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Терези не багатіють для того, щоб справити враження на інших - фото 1
Терези не багатіють для того, щоб справити враження на інших / cosmo

Як стверджують астрологи, деякі люди вже народжуються схильними до набуття багатства. Вони люблять розкіш, дорогі гаджети, вишукані страви і не можуть міцно спати, коли їх рахунок порожній.

Лев. Вони люблять гроші і роблять все, щоб їх отримати. У роботі і бізнесі вони дивляться тільки на свої переваги. Кошти інвестують в себе і своє оточення. Вони цінують багатство, особливо коли можуть утерти комусь носа з його допомогою.

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Козеріг. Цей знак – доволі оптимістичний, але тільки якщо у нього є повний чемодан грошей в розпорядженні. Він відчуває себе краще, коли може перераховувати гроші. Козеріг витрачає все на одяг, екзотичні поїздки і найдорожчу косметику. Коли рахунок починає поступово танути, то для поліпшення настрою він може почати витрачати ще більше, ніж заощаджувати.

Ці знаки зодіаку люблять гроші - фото 348768
Ці знаки зодіаку люблять гроші

Терези. Не багатіють для того, щоб справити враження на інших. Гроші дають Терезам насамперед душевний спокій. Коли їх не вистачає – вони сплять мирно і цілком можуть себе реалізувати. Але найкраще їм вдається відпочивати у походах по магазинах, коли не потрібно турбуватися про ціни. Терези – це люди-шопоголіки.

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Джерело: insider
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