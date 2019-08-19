Знаки зодіаку, які мають схильність до багатства

Терези не багатіють для того, щоб справити враження на інших / cosmo

Як стверджують астрологи, деякі люди вже народжуються схильними до набуття багатства. Вони люблять розкіш, дорогі гаджети, вишукані страви і не можуть міцно спати, коли їх рахунок порожній.

Лев. Вони люблять гроші і роблять все, щоб їх отримати. У роботі і бізнесі вони дивляться тільки на свої переваги. Кошти інвестують в себе і своє оточення. Вони цінують багатство, особливо коли можуть утерти комусь носа з його допомогою.

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Козеріг. Цей знак – доволі оптимістичний, але тільки якщо у нього є повний чемодан грошей в розпорядженні. Він відчуває себе краще, коли може перераховувати гроші. Козеріг витрачає все на одяг, екзотичні поїздки і найдорожчу косметику. Коли рахунок починає поступово танути, то для поліпшення настрою він може почати витрачати ще більше, ніж заощаджувати.

Ці знаки зодіаку люблять гроші

Терези. Не багатіють для того, щоб справити враження на інших. Гроші дають Терезам насамперед душевний спокій. Коли їх не вистачає – вони сплять мирно і цілком можуть себе реалізувати. Але найкраще їм вдається відпочивати у походах по магазинах, коли не потрібно турбуватися про ціни. Терези – це люди-шопоголіки.

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