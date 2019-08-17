Чотири знаки Зодіаку, яким нудно у стосунках

Розповідаємо про знаки зодіаку, які швидко втомлюються від рутини стосунків і мріють про нові відчуття.

Овен. Цей знак характеризує велика кількість енергії, а також сильне бажання пробувати нові речі. Овни шукають гострих відчуттів, і також є першим знаком Зодіаку, тому його представники хочуть випробувати якомога більше емоцій у своїх відносинах. Історія про ретельне планування побачень – не про них.

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Близнюки. Їм життєво необхідний вихід для всіх емоцій і нових знань, ось чому представники цього знака завжди хочуть висловитися. Вони отримують особливе задоволення від участі в дебатах або цікавих бесідах зі своїм партнером або друзями, тому важливо мати великий багаж тем і аргументів при спілкуванні з Близнюками.

Стрільці. Оскільки Стрільці під заступництвом Юпітера, бажання досліджувати притаманне їм на постійній основі. Вони роблять це навіть не стільки заради переживань і нових відчуттів, скільки для освіти і розширення свого кругозору. Тому Стрільці хочуть, щоб їх партнер поділяв їх прагнення в пошуках нового.

Водолії. Водолії обожнюють змінювати обстановку, ставлячи в пріоритет бажання чогось нового або просто альтернативного тому, що є. Тому для Водолія впасти в монотонну рутину відносин і робити одне і те ж день у день може бути нестерпним випробуванням. Іноді ця примха чогось нового доходить до того, що, побувавши в одному і тому ж ресторані занадто багато разів, вони можуть роздратовано вказати на це і настояти на якомусь новому місці.

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