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Ці знаки Зодіаку найкраще вміють маніпулювати людьми
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Далеко не кожен уміє непомітно змушувати людей робити певні речі, не викликаючи при цьому негативу та опору. Однак такий талант є у представників цих знаків Зодіаку.
Для того ж, щоб маніпулювати оточенням варто мати не лише знання психолога, а й чудову інтуїцію. Хтось спеціально проходить різноманітні курси, намагаючись освоїти цю нелегку справу, а хтось від природи здатен підкорювати собі людей. Саме такими є представники цих чотирьох знаків Зодіаку.
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Близнюки
На перший погляд може здатися, що таких відкритих та доброзичливих людей дуже мало. Однак Близнюки полюбляють підкорювати собі інших заради власних цілей. І справді, ці люди бувають неймовірно переконливими, що "жертви" не одразу розуміють, що діють за їх планом. Водночас представники цього знаку Зодіаку доволі рідко використовують цей талант, адже всього намагаються досягти своїми силами.
Скорпіон
Люди цього знаку чудово знають про всі вразливі місця людей навколо, тому можуть легко маніпулювати ними. Інколи - просто для розваги, інколи - для своїх потреб. До того ж, вони провертають це так уміло, що навіть найближчі люди не помічають "ниточок", за які Скорпіони тягнуть.
Рак
Насправді цей знак Зодіаку доволі чутливих, тому чужі емоції переживає, наче власні. Однак у разі образ чи безвихідності вони не посоромляться зіграти на чиємусь відчутті вини, жалю чи любові. А все це прикривається турботою, тому дуже складно помітити, коли Рак грається, а коли і справді переймається.
Стрілець
Вони завжди намагаються повпливати на своє оточення, особливо, якщо йдеться про жінок-Стрільців. Представниці прекрасної статі під цих знаком інколи бувають справжніми королевами драми, які не нехтуються маніпуляціями гнівом та навіть мовчанням. Вони завжди досягають свого.
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