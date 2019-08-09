Знаки Зодіаку, для яких кохання – всього лише гра

Астрологи вважають, що ставлення людини до стабільності можна визначити завдяки знаку Зодіаку. І за допомогою цього виявити ненадійного партнера стає трохи легше.

Лев

Леви настільки закохуються, що можуть відчувати це чарівне почуття кілька разів на день. Тому про серйозність їх намірів і мови йти не може. Левам подобається відчувати закоханість, подобається пильна увага до їх персони, але сталість у відносинах їм рідко притаманна.

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От коли Левам пощастить зустріти справжню любов, то їм буде дуже важко побудувати дійсно міцні стосунки, адже доведеться назавжди попрощатися зі своїм способом життя.

Стрілець

Будучи у цілодобовому пошуку нових партнерів, Стрільці не вважають сталість у стосунках гідністю. Для них створити нові відносини на кшталт цікавої, але нетривалої мандрівки. Часто Стрільці пов'язують себе узами шлюбу, але вірність з їхнього боку важко гарантувати, адже інстинкт закоханості набагато сильніший за силу духу.

Близнюки

Постійно клястися у вічній любові кожному новому партнеру – у стилі Близнюків. Такі клятви і красиві слова вони говорять приблизно кілька разів на місяць зовсім різним людям. При цьому вони дійсно вірять власними словами, адже в кожному обранці бачать любов усього життя. Але після розчарування намагаються знову і знову заповнити своє серце новими теплими почуттями.

Риби

Представники цього знака починають страждати кожного разу, коли не знаходять нового об'єкта для любові. Для них нові стосунки завжди серйозні і болючі, але відсутність їх – ще страшніша. Риби спочатку вигадують собі ідеальний образ для любовного поклоніння і не знаходячи спільних рис з обранцем, розривають стосунки і продовжують страждати на самоті.

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