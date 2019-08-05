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10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі астролог!
Про усі тонкощі цієї цікавої професії розповіла відомий український астролог Рената Раєвська у відеоінтерв'ю "Клатч Онлайн". Який вплив мають зорі на сексуальну енергію у чоловіків і жінок? Чи можна побудувати стосунки з людиною, з якою ви не підходите один одному за гороскопом? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
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Як на нас впливає ретроградний Меркурій?
Дуже впливає. У такий період затримується час, наші справи, наша робота. Ми маємо перестроювати свої плани, адже це впливає і на наш настрій. Зупиняється робота.
Хто більше схильний до впливу зірок: чоловіки чи жінки?
Абсолютно однаково. Єдине − жінки більш чутливі, адже близько сприймають все до серця і тому займаються самоналаштуванням, цілковито нікому непотрібним.
Чи можна за гороскопом побачити ключові моменти свого майбутнього?
За гороскопом можна побачити майже усі моменти. Як ключові, так і маловажні. Якщо добре володіти математикою, астрономією, можна розрахувати усе, що завгодно!
Який знак Зодіаку вважається найагресивнішим. Чому?
Таких знаків два: найагресивніші Овен і Скорпіон. Але, ця агресія більш властива саме чоловікам-Овнам. Якщо ж говорити про Скорпіонів, то тут жінки цього знаку більш схильні до агресії.
Як розташування зірок впливає на рішення, які ми приймаємо?
Ніяк. Зорі ні на що не впливають, вони як діаманти: не сяють, а відображують. Ми можемо користуватися їх підтримкою, однак вони нічого не вирішують, а просто показують, як все буде.
Ворожіння на картах. Як це працює і чи варто вірити Таро?
Ворожіння може бути різним. Однак, астрологія набагато краща за ворожіння на картах. Я можу сказати, що буде з нами у конкретний період, у конкретному місці. Карти ж, наприклад Таро, показують лише загальну ситуацію.
Чи може будь-хто стати астрологом?
Ні. Адже є певні умови для цього. Треба мати, як я вже казала, математичні здібності, треба бути чуттєвим, емпатичним. Аналітичний склад розуму також не завадить.
Чи можна побудувати стосунки з людиною, з якою ви не підходите один одному за гороскопом?
Про сумісність знаків Зодіаку можна говорити дуже багато. Я не можу сказати, що, наприклад, Скорпіону не підходять Терези, або навпаки підходять. А все тому, що важливо розуміти дати народження людей. Дівчина-Терези може не мати абсолютно ніяких якостей від Терезів. Словом, це все одно, що сказати: шатенка не підходить блондину!
У якому місяці найчастіше народжуються великі люди?
Найчастіше у листопаді. Адже, тут є дуже велика ймовірність народитися у період параду планет. Це енергетично сильні люди; люди, які знають собі ціну, які знають, чого вони хочуть і мають свою особливу місію і призначення.
Який вплив мають зорі на сексуальну енергію у чоловіків і жінок?
Зорі можуть показати, який характер, які потреби у людини від сексу. У чоловіків розглядають перш за все Марс, у жінок − Венеру. Щоб дізнатися, яким буде чоловік у сексі, треба подивитися, під яким градусом стоїть Марс, під яким знаком Зодіаку народився чоловік.
Наприклад, якщо Марс у знакові вогню, то це буде сильний, вольовий, темпераментний чоловік, може, десь навіть сексуально агресивний. Повітряна стихія − чоловік вже буде далекий від цього, для нього головне чуттєвість, взаєморозуміння під час сексу. Чоловік у знаку води має ставлення до сексу, як до чогось дуже трепетного. Він не може просто так взяти і вступити у половий контакт. І земля − це чоловіки, які цінують очима. Їм важливо розуміти, що їх жінка найкраща, пишна, гарна, статна: для них важливе мистецтво сексу.
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