Три знаки Зодіаку, які вийдуть заміж або одружаться у 2020 році

Астрологи стверджують, що 2020 рік вкрай сприятливий для створення сім'ї. При цьому ті знаки Зодіаку, які зараз самотні і навіть не думають зустріти свою долю, можуть почути довгоочікуване освідчення і отримати пропозицію руки і серця.

Близнюки. Близнюки, у яких вже є постійний партнер, встигли пройти з ним крізь безліч негараздів і складних періодів. У 2020 році за дуже короткий термін представники знака зрозуміють, наскільки їм необхідна і дорога кохана людина. Любов у вас вже є, душевна близькість теж, фізична вище усіляких похвал. Так навіщо тягнути?

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Стрільці. Для багатьох Стрільців 2020 рік стане роком любові. Правда, не уникнути деяких сумнівів і коливань. Особливо вони відчутні на самому початку року. Разом з коханою людиною ви будете обговорювати плани на найближче майбутнє і, поки подумки, малювати картину вашого сімейного щастя. Зрештою, ви прийдете до висновку, що жити одне без одного не можете. Жінок-Стрільців чекає дуже оригінальна пропозиція руки і серця, від якої ви не в силах будете відмовитися.

Жінок-Стрільців чекає дуже оригінальна пропозиція

Скорпіони. Уже майбутньою весною Скорпіони будуть просто літати від ніжності і любові. Багато з них зрозуміють, що нарешті зустріли свою другу половинку, і не захочуть її відпускати. Саме час для наступного, більш рішучого кроку. Одруження може відбутися вже в кінці 2020 року. Урочистість буде настільки феєричною, що і ви, і гості будете згадувати його ще багато років!

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