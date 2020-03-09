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Знайдено перше видання книги Ісаака Ньютона

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Ньютон - фото 1
Ньютон / newsweek

У бібліотеці в місті Аяччо на острові Корсика знайшли рідкісну книгу Ісаака Ньютона, яка опублікована в 1687 році.

У книзі сформульовані три найважливіші закони класичної механіки, що відображають рух тіл у Всесвіті, і отримали ім'я Ньютона, а також закон всесвітнього тяжіння.

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Копію видання XVII століття вдалося знайти завдяки вказівникам, складеним засновником бібліотеки Люсьеном Бонапартом (братом Наполеона). Книга була в головному залі, захована на верхніх полицях. Приблизна вартість цього видання 4 мільйони доларів.

Цікаво, що це не перша рідкісна знахідка в книгосховище, з того часу, як кілька років тому бібліотекарі приступили до досконалого огляду її фондів. У 2018 році публіці повідомили про виявлення книги, присвяченій дослідженню єгипетських ієрогліфів, що датується 1610 роком.

Знайдено перше видання книги Ісаака Ньютона - фото 391052

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Джерело: newsweek
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