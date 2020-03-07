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Вчені виявили найпривабливіший запах для людей
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Запах свіжого хліба, запах після дощу, запах трави – у світі існує безліч приємних ароматів. Але серед них є один, який подобається практично всім людям.
Учені, які вивчали причини привабливості аромату сирої землі для абсолютної більшості людей, назвали запах, про який йде мова, петрікор. Термін утворений з поєднання грецьких слів petra і ikhor "камінь" і "кров богів".
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"За цей запах відповідає речовина під назвою геосмін, що виробляється ґрунтовими бактеріями під дією води. Людський нюх заточений під визначення цієї речовини мільйонами років еволюції, запах сирої землі вказує на близькість води, яка необхідна нам для виживання, тому наш мозок за замовчуванням вважає цей запах приємним", – розповідають дослідники.
Крім людей, розвинену здатність виявляти сиру землю мають верблюди, які завдяки цій особливості знаходять дорогу до оазисів.
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