Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Дослідники: у давнину Землю повністю покривав океан

  • 54
Планета Земля - фото 1
Планета Земля / nature

Три мільярди років тому на Землі не було суші, її поверхню покривала вода. До такого висновку прийшли американські дослідники.

Автори зосередилися на геологічній ділянці в північно-західній частині Австралії, де розташована плита віком 3,2 мільярда років. Вони вивчили різні типи ізотопів кисню, принесеного в ґрунт морською водою: кисню-16 і більше важкого кисню-18.

І ще: Вчені виявили найпривабливіший запах для людей

Виявилося, що у відповідний період часу (він називається палеоархейським) у воді присутня підвищена кількість кисню-18. Таке могло статися, тільки якщо у планети не було континентів, оскільки їх глинисті ґрунти поглинули б важкі ізотопи.

На думку вчених, в ту епоху на Землі існували крихітні острівці суші, ледве виступаючі над поверхнею. Це надзвичайно важливий період: життя виникло незадовго до цього часу. Надалі фахівці мають намір вивчити інші, молодші скельні породи на ділянках від Аризони до Південної Африки.

Дослідники: у давнину Землю повністю покривав океан - фото 390673

Читайте також: Що не слід робити перед сном, аби не зіпсувати собі ранок

Джерело: nature
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
  • 02 березня, 16:14
  • 3168
ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
  • 02 березня, 12:14
  • 233
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2148297
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука