Дослідники: у давнину Землю повністю покривав океан

Три мільярди років тому на Землі не було суші, її поверхню покривала вода. До такого висновку прийшли американські дослідники.

Автори зосередилися на геологічній ділянці в північно-західній частині Австралії, де розташована плита віком 3,2 мільярда років. Вони вивчили різні типи ізотопів кисню, принесеного в ґрунт морською водою: кисню-16 і більше важкого кисню-18.

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Виявилося, що у відповідний період часу (він називається палеоархейським) у воді присутня підвищена кількість кисню-18. Таке могло статися, тільки якщо у планети не було континентів, оскільки їх глинисті ґрунти поглинули б важкі ізотопи.

На думку вчених, в ту епоху на Землі існували крихітні острівці суші, ледве виступаючі над поверхнею. Це надзвичайно важливий період: життя виникло незадовго до цього часу. Надалі фахівці мають намір вивчити інші, молодші скельні породи на ділянках від Аризони до Південної Африки.

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