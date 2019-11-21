Зафіксовано найсильніший в історії сигнал з космосу: це неймовірно

Міжнародна група вчених зафіксувала найпотужніший в історії космічний сигнал.

Фахівці зафіксували гамма-сплеск неймовірної сили. Його яскравість в гамма-діапазоні у сто мільярдів разів більша за яскравість випущеного ним видимого світла.

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Спалах назвали GRB 190114C. Його "помітили" за допомогою наземних приладів для фіксування випромінювання, що з'являється під час взаємодії високоенергетичних гамма-променів з атмосферою Землі. Енергія фотонів GRB 190114C показала результат від 0,2 до 1 тераелектронвольт. При цьому її джерело розташоване за чотири мільярди світлових років від Землі.

Уперше такий гамма-сплеск зафіксували в 1967 році. Що може бути його джерелом, невідомо. Передбачається, що їх можуть породжувати вибухи гігантських зірок, які перетворюються на чорні діри.

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