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Зафіксовано найсильніший в історії сигнал з космосу: це неймовірно
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Міжнародна група вчених зафіксувала найпотужніший в історії космічний сигнал.
Фахівці зафіксували гамма-сплеск неймовірної сили. Його яскравість в гамма-діапазоні у сто мільярдів разів більша за яскравість випущеного ним видимого світла.
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Спалах назвали GRB 190114C. Його "помітили" за допомогою наземних приладів для фіксування випромінювання, що з'являється під час взаємодії високоенергетичних гамма-променів з атмосферою Землі. Енергія фотонів GRB 190114C показала результат від 0,2 до 1 тераелектронвольт. При цьому її джерело розташоване за чотири мільярди світлових років від Землі.
Уперше такий гамма-сплеск зафіксували в 1967 році. Що може бути його джерелом, невідомо. Передбачається, що їх можуть породжувати вибухи гігантських зірок, які перетворюються на чорні діри.
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