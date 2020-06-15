Знайдений найстаріший театр Лондона

Археологи виявили в історичному районі Лондона Вайтчепел залишки найстарішого міського театру Червоний лев.

Червоний лев з'явився при трактирі з однойменною назвою в 1567 році. Згідно з історичними даними, театр будував Джон Брейн. Пізніше він разом з Джеймсом Барбейджем побудував театр в Шоредіче, де в 1590-х роках ставили п'єси молодого Вільяма Шекспіра.

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Про театр Червоний лев відомо з судових записів. У 1567 і 1569 році пройшли два судові процеси між власником, Джоном Брейном, і теслями, які працювали в театрі.

Археологи та історики давно цікавилися місцем Червоного лева. Однак тільки минулого року розкопки в Вайтчепелі дозволили виявити незвичайну прямокутну дерев'яну конструкцію розміром 12,27 на 9,27 метра. На думку археологів, це була сцена театру. А тільки тепер навколо неї вдалося виявити виступи, які могли бути сидіннями для глядачів.

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