Художники з різних країн світу намалювали листівки на тему пандемії

У багатьох країнах світу карантин поступово послаблюють. Люди виходять на вулиці, заполоняють торгові центри і як ніби заново відкривають для себе рідні міста. Проте художники вирішили закарбувати кадри з життя планети під час пандемії на поштових листівках.

Так, ще зовсім недавно весь світ здавався вимерли. Очманілі голуби літали над спустілими бульварами, а на пляжах не було ні душі. І художники з різних країн намалювали свої міста в розпал карантину в середині квітня. У цих роботах перед нами постає вся крихкість нашої цивілізації. Це листівки з епохи, яку ми не скоро забудемо.

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