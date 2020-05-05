Зміїна шкіра та відвертий купальник: Кім Кардашян спокушає новими пікантними образами

Американська світська левиця Кім Кардашян підкорила мережу новим "зміїним" образом. Знімками з нової фотосесії красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірка реаліті-шоу Кім Кардашян "перевтілилася" на змію. Красуня приміряла вузький топ зі шкіри пітона і прикрила нею сідниці. Пітоновий принт також використаний і на волоссі зірки і довгих нігтях. У коментарі до знімків Кардашян написала єдине слово – "Отруйна".

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Крім цього, лише через декілька годин зірка опублікувала серію морських знімків. На них вона позує в золотистому відвертому купальнику з глибокими вирізами в зоні бікіні. Образ дівчина доповнила блискучим чокером і незвичайними косами. Цей свій образ Кім назвала "сонячним".

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