Модель Victoria's Secret розбурхала звабливим фото

Популярна модель Лаіс Рібейро навіть на карантині продовжує тішити шанувальниками сонячними фото. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою і показала, що точно готова до літа.

29-річна бразильська топмодель та ангел Лаіс Рібейро не лише знімається у рекламах та сяє на подіумі Victoria's Secret, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 2 мільйони підписників. Там дівчина ледь не кожного дня публікує кадри з роботи, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Хоч карантин і змінив режим роботи моделей, однак це не заважає Лаіс не так часто, але ділитись кадрами свого життя. Нещодавно вона показала сонячні фото біля свого помешкання у топі без бюстгальтера та коротеньких шортах. Красуня зовсім не соромиться демонструвати ні свою природну вроду, ні розкішну фігуру.

Гортайте галерею:

До слова, Рібейро обожнює робити фото у бікіні, і це не дивно:

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