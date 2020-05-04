Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Модель Victoria's Secret розбурхала звабливим фото

  • 28
Лаіс Рібейро показала розкішну фігуру - фото 1
Лаіс Рібейро показала розкішну фігуру / instagram.com/laisribeiro

Популярна модель Лаіс Рібейро навіть на карантині продовжує тішити шанувальниками сонячними фото. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою і показала, що точно готова до літа.

29-річна бразильська топмодель та ангел Лаіс Рібейро не лише знімається у рекламах та сяє на подіумі Victoria's Secret, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 2 мільйони підписників. Там дівчина ледь не кожного дня публікує кадри з роботи, світських заходів та своїх звичайних буднів.

І ще: Зваблива Емілі Ратажковскі показала форми у крихітному бікіні (відео 18+)

Хоч карантин і змінив режим роботи моделей, однак це не заважає Лаіс не так часто, але ділитись кадрами свого життя. Нещодавно вона показала сонячні фото біля свого помешкання у топі без бюстгальтера та коротеньких шортах. Красуня зовсім не соромиться демонструвати ні свою природну вроду, ні розкішну фігуру.

Гортайте галерею:

До слова, Рібейро обожнює робити фото у бікіні, і це не дивно:

Читайте також: Леся Нікітюк засвітила пишні груди без білизни: пікантне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1590
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 41268
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2263725
Загрузка...
Новини