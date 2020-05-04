Українська Кардашян показала дуже гаряче фото

Популярна Instagram-модель Олена Омович показала нове фото своєї п'ятої точки. Шанувальники у захваті від дівчини!

Популярна київська модель, яка зібрала у своєму Instagram мільйонну аудиторію, і яку в мережі охрестили "українською Кардашян", обожнює епатувати публіку яскравими витівками.

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Цього разу красуня виставила на показ величезну попу з імплантами. На новому знімку Олена відображена в сексуальній позі і відвертому вбранні. Дівчина одягла вузькі чорні лосини, які тільки підкреслили "горішок", і короткий чорний топ, який ледь утримує її силіконовий бюст.

Волосся моделі розпущене, а на її обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в камеру. У підписі до світлини Омович написала: "Хочете пошиємо такі лосини в @lior_boutique? Так/Ні? Щоб на ср*ці не рвалися". Фоловери не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки, коментуючи її попу і не тільки.

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