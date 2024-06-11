Зміни у Кабміні: уряд дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці

Кабінет Міністрів розширив можливості для бронювання працівників критичної інфраструктури. Відповідні зміни до постанови № 76 Уряд вніс на засіданні 5 червня.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 76, згідно з яким підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал "Дія". Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників, – заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Документом, зокрема, передбачається:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

кількість військовозобов'язаних працівників ДСНС та Нацполіції системи МВС, які підлягають бронюванню, може становити понад 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження Міністра оборони.

Крім того, критичним підприємствам збільшено термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців та дозволено бронювати військовозобов'язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

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