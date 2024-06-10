Збірна України оголосила заявку на Євро-2024: список футболістів

Збірна України з футболу оголосила повну заявку з гравців, які зіграють на "Євро-2024". Тренерський штаб зібрав 20 гравців, які представлять збірну на турнірі.

Збірна України з футболу оголосила склад гравців, що візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2024 року. Про це йдеться на сторінці УАФ.

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Склад збірної сформував тренерський штаб на чолі з головним тренером команди Сергієм Ребровим.

Воротарі:

Георгій Бущан ("Динамо", Київ);

Андрій Лунін ("Реал Мадрид", Іспанія);

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія).

Захисники:

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар ("Шахтар", Донецьк);

Олександр Тимчик ("Динамо", Київ);

Віталій Миколенко ("Евертон", Англія);

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія);

Олександр Сваток ("Дніпро-1", Дніпро);

Максим Таловєров ("ЛАСК Лінц", Австрія);

Богдан Михайліченко ("Полісся", Житомир).

Півзахисники:

Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко ("Динамо", Київ);

Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Олександр Зубков ("Шахтар", Донецьк);

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія);

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія);

Михайло Мудрик ("Челсі", Англія);

Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія);

Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія).

Нападники:

Артем Довбик ("Жирона", Іспанія);

Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія);

Владислав Ванат ("Динамо", Київ).

Перший матч на Євро-2024 Україна зіграє з Румунією на "Альянц-Арені" у Мюнхені 17 червня.

Календар матчів групи Е на Євро-2024:

17.06. Румунія – Україна. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00 год

17.06. Бельгія – Словаччина. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00 год

21.06. Словаччина – Україна. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00 год

22.06. Бельгія – Румунія. "Штадіон Кельн". Кельн. 22:00 год

26.06. Словаччина – Румунія. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00 год

26.06. Україна – Бельгія. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00 год

До слова: Андрій Шевченко зустрівся з канцлером Німеччини Шольцом перед матчем збірних