Прапор довжиною 207 метрів: у столиці встановили рекорд України

Цих вихідних у Києві на Дніпрі встановили новий рекорд України. Радіо Максимум розповідає деталі події.

На вихідних у Києві над Дніпром розгорнули найбільший прапор України. Довжина стяга склала 207 метрів – новий рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів. Про це повідомили в Київській міській раді.

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Встановлення рекорду відбувся під час спортивно-психологічного та реабілітаційного заходу "Герою, ти нам потрібен не тільки на полі бою", який присвятили підтримці ветеранів російсько-української та учасників Революції Гідності.

Це не просто вияв патріотизму, але й символ сили духу та незламності народу. Такі ініціативи сприяють національному єднанню та підтримці національної гордості. Цей новий рекорд, безсумнівно, запам’ятається як один з визначних моментів для міста, – підкреслила директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова.

Захід провели з метою підтримки ветеранів та їхніх родин, учасників Революції Гідності та російсько-української війни. Окрім рекорду, в цей день провели спортивні змагання та тренування для військових та їхніх родин.

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