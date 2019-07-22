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Названо простий спосіб добре виспатися

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Після теплої ванни краща якість сну - фото 1
Після теплої ванни краща якість сну / find-way

Науковці з університету Техасу проаналізували дані численних дослідів і розповіли, що допомагає швидко заснути та спати наче немовля.

Швидше заснути і значно поліпшити якість сну можна, якщо за 90 хвилин до нічного відпочинку прийняти ванну з температурою води 40-43 градуси за Цельсієм.

І ще: Це приємне заняття здатне зміцнити імунітет

Тепла ванна допомагає швидше заснути - фото 342482
Тепла ванна допомагає швидше заснути

Разом з колегами американські вчені проаналізували понад п'ять тисяч досліджень, що стосуються впливу на сон теплої і гарячої води.

Так була визначена оптимальна температура води. Водні процедури за півтори години до сну крім іншого збільшують швидкість засинання, в середньому, на десять хвилин.

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Джерело: medicalxpress
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