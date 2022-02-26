"ЗМІ, яким керує Росія": Instagram позначає медіа, які поширюють пропаганду

Варто розуміти, що досі ведеться ще й інформаційна війна. З метою уникнення поширення брехні та пропаганди, Instagram почав позначати медіа, які давно вже себе скомпрометували.

Користувачі соціальної мережі Instagram зауважили, що на сторінках пропагандистських видань з'явилися позначки "ЗМІ, яким керує Росія".

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Такі позначки уже з'явилися на офіційних сторінках РИА Новости, Вечерний Ургант, ТАСС, Russia Today.

Тож скажіть рідним, якщо бачать позначку "ЗМІ, яким керує Росія", – нехай відразу ж надсилають скарги. Цей незначний крок однозначно позитивно вплине на боротьбу з фейками, які поширюються з країни-агресорки.

Раніше у ДСНС розповіли, як не стати жертвою дезінформації. Вони поділилися 10 порадами, які допоможуть очистити свій інформаційний простір. Це не лише позитивно вплине на ментальне здоров'я, а й дозволить не сіяти паніку.

Ми ж закликаємо вас довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Зокрема ловіть список сторінок ЗСУ у фейсбуці. Там можна дізнатися, що відбувається на фронті. Нагадуємо, що інформація про те, що наші бійці здаються та складають зброю – відвертий фейк. Не вірте у це та закликайте рідних не поширювати подібну інформацію у мережі.

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