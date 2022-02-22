Зберігайте спокій і підписуйтеся на офіційні сторінки ЗСУ: список

У ці непрості для українців часи важливо отримувати лише достовірну інформацію. До вашої уваги список офіційних сторінок ЗСУ, за якими варто стежити. Збережіть собі та діліться ним з друзями та рідними!

У світлі подій, що розвиваються стрімкими темпами, варто зберігати розум холодним. Допоможуть вам у цьому перевірені джерела інформації. До вашої уваги список офіційних сторінок ЗСУ, яким поділилися у фейсбуку Сухопутні війська ЗС України.

Це цікаво: Wardle – військова версія вірусної гри, яка може врятувати життя цінними порадами

Офіційні сторінки ЗСУ у фейсбуці

Міністерство оборони України

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Сухопутні війська ЗС України

ВМС ЗС України

Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Командування об'єднаних сил ЗС України

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Командування морської піхоти

Командування Сил логістики ЗСУ

Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України

Територіальна оборона ЗС України

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України

Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Оперативне командування "Південь" /Operational Command “South”

Оперативне командування "Захід"

Оперативне командування "Схід"

ОТУ "Північ"

Командування угруповання військ Південь

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Повітряне командування "Центр"

Повітряне командування "Південь"

Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України

Повітряне командування "Схід"

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗС України

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід"

Регіональне управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь"

СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Інформагентство АрміяInform

Також нагадуємо про те, що дуже важливо не поширювати у мережі інформацію про пересування військ ЗСУ.

Ілюстрація 24 каналу

Зберігайте спокій і довіряйте лише перевіреним джерелам. Перевіряйте інформацію, а також пам'ятайте про те, що у ці буремні часи нею часто маніпулюють. Тож не лінуйтеся перевіряти її та не поширюйте в мережі геть усе, що публікують. Це дозволить скоротити кількість фейків, які "гуляють" інтернетом.

Читайте також: Як зберігати спокій у тривожні часи: 5 порад від психологів