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війна

Як не стати жертвою дезінформації: важливі поради від ДСНС

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Як не повестись на фейки в мережі - фото 1
Як не повестись на фейки в мережі

У мережі продовжується підривна діяльність спрямована проти українського суспільства. Тому у ДСНС нагадали, як у цей воєнний період не стати жертвою дезінформації.

В Україні триває війна внаслідок російської агресії, тому в мережі з'являється чимало кількість інформації, яку дуже важливо фільтрувати. Тож у ДСНС поділились важливими порадами, як читати новини зараз, щоб не стати жертвою фейкової інформації.

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Правила інформаційної гігієни:

  • Зберігайте спокій та не поширюйте інформацію емоційного характеру у соцмережах.
  • Вся інформація про те, що українські війська відступають - фейк. Україна продовжує боротьбу!
  • Не діліться інформацією з сумнівних джерел, дослухайтесь лише до офіційних новинних порталів та Суспільного мовлення.
  • Не поширюйте інформацію про переміщення українських військових.
  • Не дослухайтесь до інформації про військово-політичне керівництво, якщо вона курсує не на офіційних джерелах.
  • Інформацію про втрати можуть чесно публікувати лише органи безпеки та охорони України, решта не володіє такими даними.
  • Наклепи та повідомлення про "зраду" навіть під патріотичними гаслами є фейком. Перевіряйте всі повідомлення!
  • Ворог намагається розколоти українське суспільство, тому тримаймося разом та підтримуємо один одного!

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