Як не стати жертвою дезінформації: важливі поради від ДСНС

Як не повестись на фейки в мережі

У мережі продовжується підривна діяльність спрямована проти українського суспільства. Тому у ДСНС нагадали, як у цей воєнний період не стати жертвою дезінформації.

В Україні триває війна внаслідок російської агресії, тому в мережі з'являється чимало кількість інформації, яку дуже важливо фільтрувати. Тож у ДСНС поділились важливими порадами, як читати новини зараз, щоб не стати жертвою фейкової інформації.

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Правила інформаційної гігієни:

Зберігайте спокій та не поширюйте інформацію емоційного характеру у соцмережах.

Вся інформація про те, що українські війська відступають - фейк. Україна продовжує боротьбу!

Не діліться інформацією з сумнівних джерел, дослухайтесь лише до офіційних новинних порталів та Суспільного мовлення.

Не поширюйте інформацію про переміщення українських військових.

Не дослухайтесь до інформації про військово-політичне керівництво, якщо вона курсує не на офіційних джерелах.

Інформацію про втрати можуть чесно публікувати лише органи безпеки та охорони України, решта не володіє такими даними.

Наклепи та повідомлення про "зраду" навіть під патріотичними гаслами є фейком. Перевіряйте всі повідомлення!

Ворог намагається розколоти українське суспільство, тому тримаймося разом та підтримуємо один одного!

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