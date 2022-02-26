Не допомагайте ворогу: чого категорично НЕ можна робити у соцмережах

Соцмережі і чати можуть працювати на ворога. Читайте, чого не слід робити та дотримуйтеся цих правил!

За три дні війни ми звикли ділитись у соцмережах, як пройшла наша ніч, що відбулося та вказувати конкретні місця подій адже, з одного боку, це важливо писати і читати. Але так робити не можна. Не можна в жодному разі! Про це пише естетичний та функціональний online гід українською.

Це важливо: Що категорично не можна робити під час перебування у сховищі

Ось, про що йдеться:

"Коли ви пишете "бахало-бухало" та вказуєте мікрорайон, найчастіше ви даєте орієнтовне розташування нашої протиповітряної оборони. Це такі гармати, спрямовані у небо. Вони збивають ракети, що летять у центр Києва, або винищувачі, які несуть смерть нашим солдатам та нашим сім'ям", – йдеться у повідомленні.

Ці дні вимагають від нас нових знань та звичок. Нехай однією з них буде акуратність у соціальних мережах.

Тримаючи телефон в руках, пам'ятайте, що це зброя. Зброя, яку можна використати не собі на захист, а проти себе, і навіть проти всіх українців. Навіть одне фото може нашкодити. Тому Збройні сили України просять не знімати, а тим паче не публікувати фото техніки, номерні знаки техніки і обличчя військових.

І ще: Туреччина закриває Босфорську протоку для російських військових кораблів