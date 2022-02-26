Що категорично не можна робити під час перебування у сховищі

Як не можна поводитися у сховищі

Після звуку сирени важливо залишатися вдома або ж перебиратися до сховищ. Розповідаємо, чого категорично не варто робити, якщо ви перечікуєте небезпеку саме у сховищах або підвальних приміщеннях.

У телеграм-каналі Ukraine NOW з'явилися поради для тих, хто перебиратиметься у сховища або підвальні приміщення у моменти потенційного нападу російських військових. Варто розуміти, що є базові правила поведінки, яких повинен дотримуватися кожен!

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Що категорично не можна робити у сховищі

Ходити по приміщенню без потреби.

Шуміти.

Курити.

Самовільно заходити до службових приміщень.

Намагатися самовільно вмикати (вимикати) агрегати спеціального обладнання сховища.

Відкривати герметичні захисні двері сховища.

Запалювати відкритий вогонь, у тому числі гасові лампи та свічки.

Приносити легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах.

Варто розуміти, що ваше життя залежить в тому числі від ваших дій. Тож зберігайте спокій, слідкуйте за сигналами оповіщення, а також без зволікання йдіть до укриттів!

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