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Що категорично не можна робити під час перебування у сховищі

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Як не можна поводитися у сховищі - фото 1
Як не можна поводитися у сховищі

Після звуку сирени важливо залишатися вдома або ж перебиратися до сховищ. Розповідаємо, чого категорично не варто робити, якщо ви перечікуєте небезпеку саме у сховищах або підвальних приміщеннях.

У телеграм-каналі Ukraine NOW з'явилися поради для тих, хто перебиратиметься у сховища або підвальні приміщення у моменти потенційного нападу російських військових. Варто розуміти, що є базові правила поведінки, яких повинен дотримуватися кожен!

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Що категорично не можна робити у сховищі

  • Ходити по приміщенню без потреби.
  • Шуміти.
  • Курити.
  • Самовільно заходити до службових приміщень.
  • Намагатися самовільно вмикати (вимикати) агрегати спеціального обладнання сховища.
  • Відкривати герметичні захисні двері сховища.
  • Запалювати відкритий вогонь, у тому числі гасові лампи та свічки.
  • Приносити легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах.
Що категорично не можна робити під час перебування у сховищі - фото 498877

Варто розуміти, що ваше життя залежить в тому числі від ваших дій. Тож зберігайте спокій, слідкуйте за сигналами оповіщення, а також без зволікання йдіть до укриттів!

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