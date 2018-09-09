Україна – Словаччина: коли і де дивитися матч Ліги націй

У неділю, 9 вересня, на Арені-Львів за порожніх трибун збірна України прийме команду Словаччини в рамках Ліги націй. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію запеклого поєдинку.

9 вересня збірна України зіграє другий матч Ліги націй. Суперником "жовто-синіх" стане Словаччина. Матч відбудеться у Львові за порожніх трибун. Нагадаємо, дисциплінарний комітет УЄФА покарав ФФУ одним матчем без глядачів ще 19 листопада 2015 року за кельтський хрест на банері в останньому домашньому матчі кваліфікації до Євро 2016 в Києві з Іспанією.

І ще: Чехія – Україна: відео голів матчу Ліги націй

Коли і де дивитися матч Україна – Словаччина

Пряму трансляцію матчу другого туру Ліги націй між Україною та Словаччиною покаже телеканал Україна і Футбол 1. Поєдинок стартує о 16:00 за київським часом.

Напередодні поєдинку відбувся матч-мітинг, на якому команди оголосили, у яких формах зіграють. Так, українська збірна вийде в традиційній жовтій формі, як і в протистоянні з чехами, але воротарі замість чорної екіпіровки надінуть темно-помаранчеву. Словаки ж будуть у біло-синіх кольорах.

До речі, перед матчем Україна – Словаччина вітчизняні та міжнародні букмекери віддають перевагу підопічним Андрія Шевченка.

Читайте також: Шевченко прокоментував феєричну гру збірної проти Чехії