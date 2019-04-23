Змарніла Брітні Спірс здивувала фанатів своїм виглядом: фотофакт

Поп-зірка Брітні Спірс шокувала прихильників своїм втомленим виглядом у Каліфорнії. Співачка вийшла з лікарні, щоб провести Великдень зі своєю родиною.

37-річна американська співачка Брітні Спірс майже місяць пробула у психіатричній клініці після того, як боролась за життя свого батька Джеймі. Недуга стала ударом для виконавиці, яка завжди була дуже близькою зі своїм татом, тому не дивно, що зірка опинилась під наглядом медиків. Нещодавно папараці упіймали її в Каліфорнії після того, як Брітні випустили з лікарні, щоб провести Великдень з родиною. Виглядає співачка дуже втомленою та змарнілою:

І ще: Гра престолів 8: Мейсі Вільямс пояснила ту саму сцену Ар'ї із 2 серії

Гортайте галерею:

Читайте також: Грецька богиня: Ніколь Шерзінгер зваблює фанатів