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Грецька богиня: Ніколь Шерзінгер зваблює фанатів

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Шерзінгер похизувалась формами - фото 1
Шерзінгер похизувалась формами / instagram.com/nicolescherzinger

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер потішила фанатів новими фото у розкішному образі. Ця жінка доводить, що можна виглядати звабливо та ефектно у будь-якому віці!

40-річна американська співачка, модель і танцівниця Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад млн користувачів, адже вона часто ділиться не лише ідеальними кадрами з червоних доріжок та зйомок, а й зі своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Ніколь, яка займається у залі та стежить за своїм виглядом, поділилась серією фото у нюдовій сукні, які підкреслює її витончену фігуру та молодий вигляд. Здається, у Моніки Беллуччі може з'явитись наступниця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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