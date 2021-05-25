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Злив у мережу: Оля Цибульська прокоментувала історію з викриттям її чоловіка
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Днями в пресі з'явилася інформація про чоловіка Ольги Цибульської, якого та ретельно ховає від громадськості. Співачка не змогла відмовчуватися і вирішила записати відеозвернення до фоловерів.
Співачка виклала у своєму інстаграмі відео, в якому розповіла, що знає людину, яка злила інформацію про особу її чоловіка. Цибульська запевнила, що ця людина знає, наскільки важлива для неї сім'я і довгий час намагається зіпсувати її репутацію.
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"Рівно у день релізу мого відеокліпу хтось злив нібито правдиву інформацію про мого чоловіка, який принципово не хоче бути публічним. Цей хтось дуже добре знає нашу сім'ю, цей хтось дуже добре знає, наскільки це для мене сакральна тема. Наскільки це для мене важлива таємниця, яку я, як жінка, мудра жінка, оберігаю...", – розповіла Ольга.
Артистка не підтвердила і не спростувала інформацію в пресі, а зробила акцент на тому, що це злили її недоброзичливці і вона здогадується, чиїх рук це справа.
Раніше у ЗМІ опублікували інформацію, в якій розкрили особистість чоловіка співачки. Ним виявився ексдепутат Радивилівської міської ради Сергій Грисюк. У своїй декларації він вказав дружиною Ольгу Павлівну Цибульську-Грисюк, а сином Нестора Сергійовича Грисюка. Також в документі зазначено, що Цибульська є власницею автомобіля Toyota моделі RAV-4 Hybrid.
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