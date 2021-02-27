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Оля Цибульська показала оголені груди: фото 18+

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Оля Цибульська - фото 1
Оля Цибульська / instagram

Українська співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому продемонструвала глибоке декольте.

За словами знаменитості, її чоловік категорично проти того, щоб вона знімалася у відвертому глянці. Відповідне фото і повідомлення Цибульська опублікувала на сторінці в Instagram.

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Так, в кадрі артистка лежить в ліжку в мереживній білизні білого кольору, показуючи своє пишне декольте. Співачка зазначила, що у неї вдома виник скандал з коханим і що вона виступає проти категоричності.

Багато фанатів підтримали Цибульську і підкреслили, що треба більше брати участь у фотосесіях і ділитися відвертими кадрами. Але знайшлися і ті, хто встав на сторону чоловіка знаменитості. "Молодість проходить швидко, потрібно зніматися!", "Ви неймовірна, але я чомусь на боці чоловіка", "Ну його можна зрозуміти", "Ось це дівчина, вогонь", – пишуть люди в коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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