Всі скажуть, що я – шльондра: Оля Цибульська поскаржилася на погрози від дружини DZIDZIO

Українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою Дзідзьо, прокоментувала його розлучення з дружиною SLAVIA. Оля вирішила розставити крапки над "і" та відповісти на закиди щодо свого роману зі співаком Михайлом Хомою.

Так, Цибульська, яка своєю відвертою поведінкою з музикантом змушувала ревнувати його дружину, зазначила, що їй не зрозуміло, як саме вона її ревнувала до чоловіка: як жінка або як артистка.

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Співачка навіть, користуючись нагодою в програмі Світське життя запропонувала SLAVIA записати дует, щоб вона не ревнувала.

"Слава, ти точно дивишся це інтерв'ю, і якщо ти думаєш, що я дуетом Цьомаю і Киця забрала у тебе славу, яка мала б належати тобі, я тобі пропоную допомогу. Я напишу пісню, я знаю як це робиться, і запишемо дует", – звернулася до співачки Цибульська. Також Оля прокоментувала схожість свого сина Нестора з Дзідзьо і вже вкотре зазначила, що ніяких стосунків, крім робочих, з ним не було.

"Мені здається, що б я зараз не сказала, все одно всі скажуть, що я шльондра, розлучниця, що я влізла в сім'ю і народила Дзідзьові сина. Тому ні, нічого в нас із Дзідзьо не було, син не належить Дзідзьо, Дзідзьо – не батько Нестора", – наголосила артистка. Оля навіть натякнула, що отримувала погрози від ексдружини співака.

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