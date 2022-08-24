Злата Огнєвіч – Лелека: слухайте нову пісню про щемливу історію української родини

Українська співачка Злата Огнєвіч запустила благодійний проєкт "Лелека", а також представила однойменну пісню, написану в рамках доброї ініціативи. Слухайте новинку на Радіо MAXIMUM.

Так, в рамках великого благодійного проєкту, який підтримує жінок та дівчат, що постраждали від війни, була створена пісня "Лелека". Кліп на трек Злата Огнєвіч представила на своєму YouTube-каналі.

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"Лелека" – саме таку назву має благодійна ініціатива, яку разом з великою командою створила співачка Злата Огнєвіч. Лелека – як символ волі, свободи, сили духу, незалежності та незламності українського народу. Невидима нитка, яка об'єднує та оберігає. Наш символ перемоги.

Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, не поділяє людей на стать, вік, статус. Наша "Лелека" – про кожного з нас. Вона про Україну, – говорить Злата Огнєвіч.

Головним героєм кліпу став актор, ведучий, а наразі сержант ЗСУ Даніель Салем.

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