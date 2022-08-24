TAYANNA випустила пісню "Дороги", в якій себе впізнає кожен українець

Популярна співачка TAYANNA презентувала новий трек "Дороги", який є дуже близьким для українців під час війни. Радимо послухати нову пісню та зацінити атмосферний кліп посеред поля.

Українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я Тетяна Решетняк) до Дня Незалежності випустила нову оптимістичну пісню "Дороги" та затишний кліп на неї. У цей складний час війни зірка вирішила створити особливий трек, який буде надихати не втрачати бойовий дух та рухатись вперед до перемоги, пише Радіо MAXIMUM.

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Як зауважують в описі, це чуттєва пісня, в якій кожен українець впізнає себе та власний внутрішній стан.

Пісню "Дороги" я написала, коли вперше потрапила до Польщі під час війни. Я розмістилась в крихітному номері готелю, відчуття дому зникло зовсім, прийшло розуміння, що дорога до нього закрита. Мені було важко уявити, що так зараз живуть мільйони людей – і ніхто з них не знає, коли знов опиниться вдома та побачить рідних. Я плакала і писала цю пісню, згадуючи своє минуле життя: скільки доріг я обійшла та скільки очей побачила, – зізнається зірка.

TAYANNA – Дороги, дивіться кліп онлайн:

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