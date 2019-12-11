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Злата Огнєвіч – Чом ти не прийшов: дивіться новий відвертий кліп (18+)
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Співачка Злата Огнєвіч записала сміливий кліп на народну пісню "Чом ти не прийшов", у якому наважилась на доволі відвертий символізм. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Популярна українська співачка Злата Огнєвіч роздяглась в ефектному кліпі на народну пісню "Чом ти не прийшов", яка отримала свіже звучання. Це перша відеоробота виконавиці, у якій вона зважилась на такий крок.
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"Я відкрита людина, люблю займатися дослідженням себе і своїх глибин, стукати в підсвідомість. Я відкрита для усіляких експериментів, якщо це про мистецтво в першу чергу. На сцені, в кліпах, в кіно можливо все. Я не роздягаюся заради того, щоб роздягнутися і показати, яка гарна у мене фігура. Це зовсім не про це. Це все про символи, як у того ж Ларса фон Трієра, де кожна деталь просякнута символізмом. Я за мистецтво в першу чергу, і мені неважко бути відвертою, якщо цього вимагає творчість", – відзначила вона.
Додамо, що вже 13 грудня зірка випустить альбом "Сила поколінь", куди увійшли українські народні пісні в авторській обробці.
Дивитись онлайн кліп Злата Огнєвіч – Чом ти не прийшов:
Текст пісні ЧОМ ТИ НЕ ПРИЙШОВ:
Чом ти не прийшов, як місяць зійшов?
Я тебе чекала.
Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала?
Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала?
І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала.
Найменша сестра, бодай не зросла, сідельце сховала.
Найменша сестра, бодай не зросла, сідельце сховала.
А старша сестра сідельце знайшла, коня осідлала.
Поїдь, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала.
Поїдь, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала.
Тече річенька, не величенька.
Скочу-перескочу.
Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу.
Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу.
Чом ти не прийшов?
Чом ти не прийшов?
Чом ти не прийшов?
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