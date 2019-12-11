Злата Огнєвіч – Чом ти не прийшов: дивіться новий відвертий кліп (18+)

Співачка Злата Огнєвіч записала сміливий кліп на народну пісню "Чом ти не прийшов", у якому наважилась на доволі відвертий символізм. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч роздяглась в ефектному кліпі на народну пісню "Чом ти не прийшов", яка отримала свіже звучання. Це перша відеоробота виконавиці, у якій вона зважилась на такий крок.

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"Я відкрита людина, люблю займатися дослідженням себе і своїх глибин, стукати в підсвідомість. Я відкрита для усіляких експериментів, якщо це про мистецтво в першу чергу. На сцені, в кліпах, в кіно можливо все. Я не роздягаюся заради того, щоб роздягнутися і показати, яка гарна у мене фігура. Це зовсім не про це. Це все про символи, як у того ж Ларса фон Трієра, де кожна деталь просякнута символізмом. Я за мистецтво в першу чергу, і мені неважко бути відвертою, якщо цього вимагає творчість", – відзначила вона.

Додамо, що вже 13 грудня зірка випустить альбом "Сила поколінь", куди увійшли українські народні пісні в авторській обробці.

Дивитись онлайн кліп Злата Огнєвіч – Чом ти не прийшов:

Текст пісні ЧОМ ТИ НЕ ПРИЙШОВ:

Чом ти не прийшов, як місяць зійшов?

Я тебе чекала.

Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала?

Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала?

І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала.

Найменша сестра, бодай не зросла, сідельце сховала.

Найменша сестра, бодай не зросла, сідельце сховала.

А старша сестра сідельце знайшла, коня осідлала.

Поїдь, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала.

Поїдь, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала.

Тече річенька, не величенька.

Скочу-перескочу.

Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу.

Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу.

Чом ти не прийшов?

Чом ти не прийшов?

Чом ти не прийшов?

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