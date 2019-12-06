KAZKA – Твоєї крові: слухайте нову пісню гурту, яка засідає в голову (текст)

Український гурт KAZKA не перестає радувати своїх прихильників хітовими прем'єрами. Бенд представив нову пісню "Твоєї крові", яка нікого не залишить байдужим. Слухай свіженький трек та читайте його текст на Радіо МАКСИМУМ!

Хоча й колишні ніколи не залишають твоє життя просто так, та все ж треба вибрати влучний час і відпустити їх назавжди. Насправді найкращий час – зараз. Шукай людину, яка допоможе забути страхи. Про кого сміливо зможеш сказати: "Ми з тобою однієї крові".

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Так, один з найпотужніших гуртів українського шоу-бізнесу KAZKA потішив шанувальників новою піснею "Твоєї крові". І це ще одна крута робота! Щось нам підказує, що новий альбом буде топовим. А ще вдалі експерименти з поєднання української флейти і східних мотивів можна слухати нескінченно.

Слухати онлайн нову пісню KAZKA – Твоєї крові:

Текст і слова пісні "Твоєї крові"

Твоєї крові



Хочу всім тілом,

І не соромлюся, бо

Ніч — за щасливих,

А з нею небо-небо.

Не вибачайся у ліжку,

Кохання — знак, а не збіг.

Забуду про колишніх,

Ти ж зміг.



Рапапа-пам, заводиться джип,

В ньому страх від мене біжить.

Серце б’ється, вже на межі!

Я готова, тільки скажи.



Олівцем на руці

запиши номери.

Я твоєї крові.

Всі рахунки — в кінці,

Роздягай та бери.

Я твоєї крові,

В небі і на глибині.

Кольори у вині —

Моєї крові.

Тоне дім у вогні.

Вистачає в мені твоєї крові.

Крові твоєї в мені.

Я твоєї крові.



Що хоче жінка,

Про те не мріяв і бог.

Вибухне зірка,

А з нею небо-небо.

Коли хвилини, як тижні,

Коли секунда і згас,

Ти відпускай колишніх —

Вже час.



Рапапа-пам, із тоніком джин,

В ньому страх від мене біжить.

Серце б’ється, вже на межі!

Я готова, тільки скажи.



Олівцем на руці

запиши номери.

Я твоєї крові.

Всі рахунки — в кінці,

Роздягай та бери.

Я твоєї крові,

В небі і на глибині.

Кольори у вині —

Моєї крові.

Тоне дім у вогні.

Вистачає в мені твоєї крові.

Крові твоєї в мені.

Я твоєї крові.



Ніжно вбий мене ніч,

Вбий мене, вбий мене, вбий мене ніч.

Вбий мене, вбий мене ніч.



Потекла червона кров

вишиваним рукавом.

Той рукав не жаль мені,

серце мліє в полотні.

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