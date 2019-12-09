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ONUKA – Zenit: дивіться магічний кліп про різдвяний вертеп в Україні
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Українська співачка ONUKA (Ната Жижченко) представила магічний кліп на пісню Zenit, яку вона випустила ще в червні на День літнього рівнодення. Дивіться свіже відео та насолоджуйтесь крутим візуальним рядом!
За словами ONUKA, кліпом Zenit вона розпочала святкувати Різдво трохи раніше, адже у відео з'являються багато фольклорних персонажів із вертепу. Вони притаманні для зимових свят в Україні, особливо на Закарпатті. Авторкою оригінальних костюмів героїв відео стала дизайнерка Леся Патока. Речі збирали на секонд-хендах – цим автори кліпу закликають до розумного споживання.
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У кліпі взяв участь і дитячий хор, який доповнив звучання ONUKA. "Я сподіваюсь, що завдяки ZENIT люди побачать те прекрасне, що нас оточує. Попри проблеми та негаразди, стрімкий ритм чи потреби сучасного світу, іноді потрібно зупинитися і відчути щастя у моменті. Ми бачимо лише те, що ми воліємо бачити", – прокоментувала прем'єру Ната Жижченко. Режисером ролика став чоловік співачки і саундпродюсер проєкту Євген Філатов (The Maneken).
Дивитись онлайн кліп ONUKA – Zenit:
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