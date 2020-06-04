Злата Огневич знялася у відвертій фотосесії в білизні

Співачка Злата Огневич показала нові спокусливі фото і поділилася пронизливою історією прийняття себе і свого тіла.

Злата Огневич останнім часом взялася за експерименти із зовнішністю: так, співачка зробила зачіску каре і перефарбувалася в блондинку.

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І хоча в результаті вона зіткнулася з деякими труднощами, красуня ні на секунду не пошкодувала про цей вибір. Днями зірка знялася в дуже відвертій фотосесії, в якій показала фігуру в спокусливій білизні. Злата зізналася, що такі фото незвичні для неї, але таким чином вона хоче допомогти іншим жінкам прийняти і полюбити себе, адже комплекси дуже заважають у житті.

Огневич приміряла кілька пікантних луків: зокрема вона позувала у чорному з бежевим ліфчику і червоному брючному костюмі, сидячи за фортепіано.

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