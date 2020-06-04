Даша Астаф'єва перевтілилась у трьох звабливих дівчат (фото)

Українська зірка Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників розкішними кадрами з нової зйомки. Красуня водночас приміряла образи трьох жінок.

34-річна українська модель та співачка Даша Астаф'єва активно займається не лише своєю кар'єрою, а й своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 423 тисячі осіб. Там красуня ділиться кадрами зі зйомок, буднів та власної творчості.

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Нещодавно Даша позувала для Соні Плакидюк, яка є одним із найпопулярнішим фотографом українських зірок і не тільки. Співачка ж постала у коротенькій обтислій сукні в перлинах, а також приміряли образи трьох дівчат: білявки, шатенки та брюнетки. Шанувальникам припала до душі така зйомка, адже вони встигли порівняти Дашу з гуртом ВІА Гра та персонажами фільму "Іствікські відьми".

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