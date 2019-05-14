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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Українська співачка приміряла образ Ар'ї з Гри престолів

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Красуня Злата Огневич - фото 1
Красуня Злата Огневич / Ivona

Гра престолів підкорила мільйони любителів кіно. Серед фанатів є і безліч знаменитостей. Зокрема, українська співачка Злата Огневич.

На своїй офіційній сторінці в Instagram артистка показала фото, порівнявши свій образ з персонажем з Гри престолів. Злата з'явилася перед камерами у шкіряному коричневому корсеті і штанях. Свій look вона доповнила зброєю, і дуже нагадувала за стилем Ар'ю Старк.

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У публікації співачка зізналася, що войовнича дівчина з сім'ї Старк – її улюблений персонаж з Гри престолів. Ар'ю зіграла голлівудська актриса Мейсі Вільямс, яка за 8 років зйомок серіалу показала не тільки розвиток своєї героїні, а й власний акторський прогрес. Саме за нею найбільше спостерігає Злата Огневич у популярній сазі. "Ар'я Старк – це сила, обожнюю цю героїню", – лаконічно написала Злата.

Ар'я Старк і Злата Огневич - фото 327522
Ар'я Старк і Злата Огневич

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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