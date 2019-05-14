Гра престолів 8: фанати побачили новий ляп (фотофакт)

Гра престолів 2019 викликала чимало емоцій у фанатів, не залишивши байдужим майже нікого. Однак фінальний сезон відзначився не лише захватом, а й розчаруваннями і кіноляпами. Нова серія також виявилась не ідеальною.

5 серія 8 сезону Гри престолів змусила користувачів активно ділитись своїми думками і враженнями у мережі. Поки хтось назвав її найкращим епізодом останнього сезону, інші критикувати сценаристів, а найуважніші помітили дивний момент.

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В одній зі сцен з Джеймі та Серсеєю помітно, як брат обіймає сестру правою рукою, якої позбувся ще багато сезонів тому. Однак золотого протеза ніде немає, а на його місці цілком звичайна не відрубана рука. Критики припустили, що зображення відзеркалене і правда рука насправді на плечах Серсеї, де її не видно. Однак цей ляп все одно залишили на совісті творців, яких вже звинуватили у ліні та неуважності.

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