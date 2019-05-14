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Гра престолів Євробачення 2019

Гра престолів 8 сезон: усі інтимні сцени улюбленого серіалу (18+)

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Джон Сноу і Дейенеріс у 8 сезоні сексом не займались - фото 1
Джон Сноу і Дейенеріс у 8 сезоні сексом не займались

Серіал Гра престолів відомий трьома речами: несподіваними сюжетними поворотами, численними смертями та гарячими еротичними епізодами. Фінальний 8 сезон не став винятком – до вашої уваги всі інтимні секс-сцени!

8 сезон серіалу Гра престолів – на фінішній прямій. Уже 20 травня вийде остання 6 серія, яка завершить масштабну кіноепопею. І поки ви в передчутті цікавих поворотів у фіналі стрічки, пропонуємо вам пригадати всі постільні сцени сезону!

Це цікаво: Стівен Кінг припустив, яким буде фінал серіалу ГП

Секс-сцени 8 сезону Гри престолів

1 серія: Бронн і повії

2 серія: Ар'я Старк і Джендрі

4 серія: Джеймі Ланністер і Брієнна Тарт

Наразі це всі інтимні епізоди 8 сезону. Можливо, 6 серія поповнить цю скарбничку ;)

Читайте також: Гра престолів 2019: хто помер у напруженій 5 серії 8 сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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