Гра престолів 8 сезон: усі інтимні сцени улюбленого серіалу (18+)

Джон Сноу і Дейенеріс у 8 сезоні сексом не займались

Серіал Гра престолів відомий трьома речами: несподіваними сюжетними поворотами, численними смертями та гарячими еротичними епізодами. Фінальний 8 сезон не став винятком – до вашої уваги всі інтимні секс-сцени!

8 сезон серіалу Гра престолів – на фінішній прямій. Уже 20 травня вийде остання 6 серія, яка завершить масштабну кіноепопею. І поки ви в передчутті цікавих поворотів у фіналі стрічки, пропонуємо вам пригадати всі постільні сцени сезону!

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Секс-сцени 8 сезону Гри престолів

1 серія: Бронн і повії

2 серія: Ар'я Старк і Джендрі

4 серія: Джеймі Ланністер і Брієнна Тарт

Наразі це всі інтимні епізоди 8 сезону. Можливо, 6 серія поповнить цю скарбничку ;)

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