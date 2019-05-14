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Гра престолів 8 сезон: усі інтимні сцени улюбленого серіалу (18+)
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Серіал Гра престолів відомий трьома речами: несподіваними сюжетними поворотами, численними смертями та гарячими еротичними епізодами. Фінальний 8 сезон не став винятком – до вашої уваги всі інтимні секс-сцени!
8 сезон серіалу Гра престолів – на фінішній прямій. Уже 20 травня вийде остання 6 серія, яка завершить масштабну кіноепопею. І поки ви в передчутті цікавих поворотів у фіналі стрічки, пропонуємо вам пригадати всі постільні сцени сезону!
Це цікаво: Стівен Кінг припустив, яким буде фінал серіалу ГП
Секс-сцени 8 сезону Гри престолів
1 серія: Бронн і повії
2 серія: Ар'я Старк і Джендрі
4 серія: Джеймі Ланністер і Брієнна Тарт
Наразі це всі інтимні епізоди 8 сезону. Можливо, 6 серія поповнить цю скарбничку ;)
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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