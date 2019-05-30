Зірок не видно: як проект Ілона Маска вплине на роботу астрономів

23 травня SpaceX відправила на орбіту перші 60 супутників Starlink, які будуть роздавати безкоштовний інтернет по всьому світу. Яскраве світлове шоу, яке спостерігалося при запуску, стурбувало багатьох астрономів.

"Супутники Starlink щойно пролетіли прямо над головою", – написав у суботу (25 травня) астроном з Колорадо Алекс Паркер.

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"Вони виблискували, при чому деякі так яскраво, як Полярна зірка. Досить моторошна річ. І так, зірки згасли".

Паркер, експерт з орбітальної механіки, викликав ажіотаж у суботу, опублікувавши результати свого моделювання конфігурації супутників Starlink. Він написав, що сотні з 12 тисяч супутників, призначених забезпечити всесвітній інтернет-зв'язок, буде видно на нічному небі в будь-який момент у вигляді швидко рухомих яскравих точок.

Чому турбуються астрономи?

З цим сценарієм пов'язані дві проблеми. По-перше, жоден з телескопів, які збирають дані з неба, не готовий впоратися з такою кількістю яскравих штучних точок, що пролітають через його поле зору.

Друга проблема, пов'язана з захаращення неба яскравими супутниками, полягає в тому, що проект Starlink може перешкодити будь-якій людині на Землі спостерігати за нічним небом, трансформуючи багатовіковий досвід спостережень до невпізнання.

Учені хочуть отримати більше інформації про супутники. Над якими частинами Землі вони будуть обертатися? На якій висоті? Як вони будуть орієнтовані? Які їх точні розміри та технічні характеристики?

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF — SpaceX (@SpaceX) 24 травня 2019 р.

Що говорить Ілон Маск?

Ілон Маск написав у Twitter, що Starlink надасть "0% впливу на основні досягнення астрономії", додавши, що на орбіті вже перебувають 4900 супутників, які люди в основному не помічають з землі. Він також сказав, що SpaceX в будь-якому випадку потрібно вивести телескопи на орбіту.

Якщо нам потрібно змінити орієнтацію супутників, щоб мінімізувати віддзеркалення сонця під час важливих астрономічних спостережень, це легко зробити, – завершив Маск.

Проте, астрономічна спільнота все ще не отримала достатньо інформації про проект Starlink, щоб відчувати себе впевнено.

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