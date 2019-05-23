NASA пропонує охочим відправити своє ім'я на Марс

Надсилайте заявки, щоб ваше ім'я відправили на Марс

У NASA запропонували інтернет-користувачам безкоштовно відправити свої імена на Марс. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті агентства: вказати ім'я, прізвище, країну і пошту.

Потім дані надрукують на спеціальній табличці ровера "Марс-2020". Його планують відправити на планету наступного літа.

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Розраховувати, що ваше ім'я прочитають інопланетяни не варто: кожен рядок тексту може бути меншим однієї тисячної від ширини людської волосини.

Крім того, NASA видає симпатичні сувеніри у вигляді посадкових талонів. Їх можна завантажити, виздрукувати, повісити в кімнаті і пишатися собою.

Зареєструватися можна до 30 вересня.

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