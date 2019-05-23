Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

NASA пропонує охочим відправити своє ім'я на Марс

  • 11
Надсилайте заявки, щоб ваше ім'я відправили на Марс - фото 1
Надсилайте заявки, щоб ваше ім'я відправили на Марс

У NASA запропонували інтернет-користувачам безкоштовно відправити свої імена на Марс. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті агентства: вказати ім'я, прізвище, країну і пошту.

Потім дані надрукують на спеціальній табличці ровера "Марс-2020". Його планують відправити на планету наступного літа.

І ще: У NASA розповіли, коли на Місяці побуває перша жінка

Розраховувати, що ваше ім'я прочитають інопланетяни не варто: кожен рядок тексту може бути меншим однієї тисячної від ширини людської волосини.

Крім того, NASA видає симпатичні сувеніри у вигляді посадкових талонів. Їх можна завантажити, виздрукувати, повісити в кімнаті і пишатися собою.

Подати заявку можна до 30 вересня - фото 329673

Зареєструватися можна до 30 вересня.

Читайте також: Названі реальні терміни здійснення польоту на Марс

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)
  • 21 травня, 17:21
  • 1297
ТЕСТ: Як би ви склали ЗНО 2019 з української мови?
  • Вчора, 13:12
  • 9958
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 712
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології