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NASA пропонує охочим відправити своє ім'я на Марс
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У NASA запропонували інтернет-користувачам безкоштовно відправити свої імена на Марс. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті агентства: вказати ім'я, прізвище, країну і пошту.
Потім дані надрукують на спеціальній табличці ровера "Марс-2020". Його планують відправити на планету наступного літа.
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Розраховувати, що ваше ім'я прочитають інопланетяни не варто: кожен рядок тексту може бути меншим однієї тисячної від ширини людської волосини.
Крім того, NASA видає симпатичні сувеніри у вигляді посадкових талонів. Їх можна завантажити, виздрукувати, повісити в кімнаті і пишатися собою.
Зареєструватися можна до 30 вересня.
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